МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник падает почти на 5%, впервые с начала декабря опустилась ниже 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. В США одобрили торговлю фондами на биткоин

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.48 мск дешевел на 4,87% за сутки — до 39 651 доллара. Показатель опустился ниже 40 тысяч долларов впервые с 3 декабря 2023 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,99% — в среднем до 39 591 доллара. Динамика также приводится за сутки.

Ранее в январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту. Однако, по словам аналитиков, это не оказывает достаточной поддержки этой криптовалюте.

"Мы наблюдаем слабость по всем цифровым активам, поскольку приток новых ETF пока не смог компенсировать фиксацию прибыли спекулятивными трейдерами", — цитирует агентство Блумберг главу Orbit Markets Каролин Маурон (Caroline Mauron).

Эксперт также отметила, что пусть 40 тысяч долларов и является важной психологической отметкой, значительного падения ниже не ожидается и следующим уровнем поддержки станет показатель в 38 тысяч долларов.