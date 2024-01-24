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В Турции ожидают снижения лиры к концу года, сообщили СМИ
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Председатель совета директоров Ассоциации банков Турции (TBB) Альпаслан Чакар ожидает снижения курса турецкой лиры (TL) до 40 лир за доллар к концу года, сообщает газета Ekonomim... ПРАЙМ, 24.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 24 янв — ПРАЙМ. Председатель совета директоров Ассоциации банков Турции (TBB) Альпаслан Чакар ожидает снижения курса турецкой лиры (TL) до 40 лир за доллар к концу года, сообщает газета Ekonomim.
Лира 11 января обновила очередной исторический минимум к доллару в 30 лир за доллар.
"Чакар сказал, что на данный момент TL кажется правильным инструментом в 2024 году… и что, по его мнению, курс USD/TL не вырастет больше, чем инфляция в этом году… Он думает, что доллар будет стоить 39-40 лир", — приводит его слова газета Ekonomim.
Участники рынка в ходе анкетирования Центробанка Турции, проведенного на прошлой неделе, прогнозировали курс доллара к лире к концу года на уровне 40,63.
По официальной статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 127,21%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое — до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В декабре ЦБ Турции повысил учетную ставку до 42,5% с 40%.