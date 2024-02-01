МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 19 февраля увеличивает более чем на 2 часа время торгов белорусским рублем за российские рубли, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа зафиксировала рост российского рынка акций

"С 19 февраля 2024 года на валютном рынке Московской биржи продлевается время торгов инструментами валютной пары "белорусский рубль – российский рубль". Торги с расчетами "сегодня" будут проводиться в период 07.00–15.00 мск. Сделки своп будут доступны в период 07.00–15.15 мск", — сообщает биржа.

На текущий момент торги по этим инструментам проводятся в период с 07.00 до 12.30 мск. Расширение времени торгов предоставит всем участникам финансового рынка и инвесторам дополнительные возможности для операций на валютном рынке Московской биржи, комментирует торговая площадка.

Валютный рынок Московской биржи является старейшей в России организованной торговой площадкой, на которой с 1992 года проводятся торги иностранной валютой. Участникам рынка и их клиентам доступны спот- и своп-операции с 21 валютной парой.