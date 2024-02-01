МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Страны БРИКС намерены вместе искать способы вывода своего торгового и инвестиционного взаимодействия из-под влияния долларовой финансовой системы, однако здесь будут необходимы творческие решения, "рубить с плеча" не получится, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Банк БРИКС выпустил бонды в юанях почти на 845 миллионов долларов

"Мы все понимаем, что в отсутствие надежной системы обеспечения финансовых потоков обслуживания торговых, инвестиционных, любых иных экономических связей, в отсутствие такой альтернативной западным финансовым структурам и западным резервным валютам системы, мы будем не просто находиться в зоне высокого риска, но будем постоянно испытывать на себе вредоносное воздействие тех, кому неймется и которые готовы подорвать позиции своих же валют и свое же реноме ради того, чтобы геополитические мечты воплотить", — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул что отсутствие надежной системы для финансовых потоков создает высокий риск для стран БРИКС и подвергает их негативному влиянию западных финансовых структур и резервных валют. По его мнению, реализация геополитических интересов не должна идти в ущерб экономическим отношениям между странами объединения. Рябков подчеркнул, что государства БРИКС будут продолжать активный поиск решений, которые помогут освободить их взаимодействие от вредоносного влияния.

Кроме того, по словам замглавы МИД России, одной из задач БРИКС является преодоление "сложностей роста" и постепенное привлечение новых стран к работе объединения. Он выделил два типа вызовов, с которыми сталкиваются страны БРИКС. Во-первых, это общие вызовы для всего человечества, такие как конфликты в мире, экологические проблемы, экономический кризис и кризис в цепочках поставок.

Во-вторых, это сложности роста, так как БРИКС вдвое увеличил свой исходный состав, а также примерно 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с объединением. Рябков подчеркнул, что одной из главных задач российского председательства в БРИКС является гарантирование плавного вхождения новых стран, заключил дипломат.