МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс рубля под конец недели усиливает снижение — в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи.

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Курс евро расчетами "завтра" на 16.12 мск подскакивает на 1,09 рубля, до 99,02 рубля — максимума с 9 января.

Курс доллара в то же время увеличивается на 64 копейки, до 91,11 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,64 рубля.