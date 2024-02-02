МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс рубля под конец недели усиливает снижение — в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи. Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

Курс евро расчетами "завтра" на 16.12 мск подскакивает на 1,09 рубля, до 99,02 рубля — максимума с 9 января.

Курс доллара в то же время увеличивается на 64 копейки, до 91,11 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,64 рубля.