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2024
https://1prime.ru/Forex/20240202/842971330.html
Евро достиг 99 рублей впервые с 9 января
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Курс рубля под конец недели усиливает снижение — в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 16.12 мск... ПРАЙМ, 02.02.2024
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс рубля под конец недели усиливает снижение — в частности, евро превысил уровень 99 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.12 мск подскакивает на 1,09 рубля, до 99,02 рубля — максимума с 9 января.
Курс доллара в то же время увеличивается на 64 копейки, до 91,11 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,64 рубля.