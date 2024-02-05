МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Возврат Минфина РФ к покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила — нейтральный сигнал для рубля, поскольку ЦБ РФ все еще будет компенсировать эту покупку продажами, считают эксперты. ЦБ продал рекордный в 2024 году объем юаней по валютному свопу

Минфин РФ ранее в понедельник анонсировал, что вернется к покупкам валюты по бюджетному правилу, направив на эти цели с 7 февраля по 6 марта 73,2 миллиарда рублей, примерно по 3,7 миллиарда в день.

Месяцем ранее ведомство продавало валюту по 4,1 миллиарда рублей в день.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа.

Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с января возобновил операции "трансляции" покупок министерством на внутренний валютный рынок, с учетом отложенных в прошлом году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии будет добавлять продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

Несмотря на возникающее общее снижение продажи валюты Центробанком РФ, новые планы Минфина — это нейтральный сигнал для рубля, считает Евгений Кошелев из Росбанка. В Северной Корее нашли неожиданный источник иностранной валюты

С учетом операций ЦБ РФ ежедневно регулятор продавал юаней на 16,7 миллиарда рублей. Теперь же продажи сократятся до 8,1 миллиарда, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Астра Управление активами". Итоговый объем нетто-операций в феврале не так велик, чтобы изменить краткосрочный баланс денежных потоков, но все равно обеспечивает частичную и растянутую во времени поддержку для курса рубля, поясняет он.

"Видим возможность возврата к 85-87 рублям за доллар на горизонте ближайших месяцев, но краткосрочно допускаем волатильность в диапазоне 90-93 рубля, в том числе в преддверие длинных выходных в Китае, которые могут сказаться на юаневой ликвидности", — добавляет эксперт.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск повышается на 16 копеек, до 91,21 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,63 рубля, евро – снижается на 27 копеек, до 98,02 рубля, следует из данных Московской биржи.

"Важно помнить, что операции Минфина на валютном рынке призваны лишь снизить чувствительность рубля к сырьевой конъюнктуре, сохранив влияние всех остальных факторов – спроса на валюту для погашения внешнего долга, покупок населения или компаний для выкупа активов у нерезидентов, конвертации доходов в РФ для вывода за рубеж и структурного оттока капитала, наконец. Поэтому относительная слабость рубля в последние пару недель – это следствие влияния именно этих факторов", — заключает Полевой.