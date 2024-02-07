МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Китайский юань в среду торговался стабильно против доллара США, испытывая повышательное давление со стороны сигналов о том, что китайские власти полны решимости оказать поддержку рынку акций.

Согласно сообщению Bloomberg News, председатель Си Цзиньпин также намеревался обсудить ситуацию на рынке акций с финансовыми регуляторами, но пока нет подтверждения того, что это действительно произошло.

Китайский фондовый индекс CSI300 вырос в начале торгов, после того как во вторник он продемонстрировал самый сильный однодневный рост с ноября 2022 года.

Юань получил поддержку со стороны последних мер, направленных против сложившегося на китайском рынке акций нисходящего тренда, а также со стороны явного желания Народного банка Китая защитить рубеж в 7,20 юаней за доллар перед празднованием Нового года по лунному календарю, отметил Элвин Тан из RBC Capital Markets.

"Рынок будет внимательно следить за тем, какие дополнительные меры будут приниматься, так как в противном случае сложно будет ожидать решительного разворота нисходящего тренда на рынке акций", — сказал Тан.

Тем временем доллар США снизился, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 4,09% против достигнутого в понедельник максимума 4,177%.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1049 против 7,1082 во вторник.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1862, а в середине дня торговалась по 7,1874.

Индекс доллара опустился до 104,075 против уровня закрытия вторника 104,213.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1964.