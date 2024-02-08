МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Юань в четверг торговался почти без изменений против доллара США, так как фондовый рынок Китая стабилизировался. Назначение нового руководителя регулятора рынка ценных бумаг улучшило настроения на фоне опасений по поводу дефляционных рисков во второй по величине экономике мира.

В среду государственные СМИ сообщили о том, что китайские власти уволили руководителя регулятора рынка ценных бумаг и заменили его опытным специалистом с репутацией сторонника жестких мер. Китай стремился стабилизировать рынок акций, который колеблется в районе минимумов за пять лет.

Отношение инвесторов к юаню, вероятно, будет зависеть от новых заявлений о поддержке китайского фондового рынка в преддверии празднования Нового года по лунному календарю, говорит Чан Вэй Лян, стратег-аналитик DBS.

С начала года юань подешевел почти на 1,4%, так как инвесторы ставили на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в Китае в краткосрочной перспективе.

"Китайские власти явно намерены поддержать рынки в преддверии праздников, и оффшорный юань может стабилизироваться против доллара США в диапазоне 7,18-7,22 в ожидании дальнейшей поддержки", отмечает Чан.

Китайские фондовые индексы продолжили расти в четверг, получая поддержку со стороны дальнейших мер стимулирования со стороны Пекина, но неуверенность сохраняется.

Ранее в четверг стало известно о том, что потребительские цены в Китае в январе упали на наибольшую величину более чем за 14 лет, а также произошло снижение цен производителей.

Теперь власти будут ощущать еще большую необходимость в дополнительных мерах для поддержки экономики при низком уровне доверия и рисках дефляции.

"Рынки не ожидали воодушевляющих данных по инфляции потребительских цен. В то же время может потребоваться дальнейшее ухудшение показателей, чтобы побудить власти принять новые меры поддержки", — отмечают в своей записке аналитики Citi.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1063 против 7,1049 в среду.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,1900, а в середине дня торговалась по 7,1950.

Индекс доллара упал до 103,99 против уровня закрытия предыдущей сессии 104,057.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,2089.