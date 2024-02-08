МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Доллар США укрепился в четверг, но остается ниже достигнутого ранее на этой неделе максимума за 12 недель. Трейдеры обдумывают сигналы, поступившие в среду от руководителей Федеральной резервной системы и указывающие на их склонность к более длительному, чем ожидалось, сохранению ограничительных настроек денежно-кредитной политики.

Несколько представителей ФРС в среду рассказали о причинах, по которым они не считают необходимым спешно приступить к смягчению условий финансирования или проводить это смягчение быстрым темпом.

"Центральный банки должны убедиться не только в том, что инфляция будет замедляться, но и в том, что она будет оставаться на низком уровне", — отмечает старший экономист Mizuho Колин Ашер.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ставок ФРС в марте примерно в 20%, что намного ниже оценки, преобладавшей в начале года. Вероятность понижения ставок в мае на 25 базисных пунктов оценивается примерно в 60%.

Индекс доллара на момент написания статьи находился на 0,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, на 104,23. В понедельник он достигал отметки 104,60, самой высокой с 14 ноября, чему способствовал выход в пятницу сильного отчета по рабочим местам в США.

"Теперь, когда страсти по отчету о рабочих местах вне сельского хозяйства США немного улеглись, мы наблюдаем корректировку прогнозов относительно динамики ставок в этом и следующем году, — говорит валютный аналитик Ballinger & Co Кайл Чепмен. — Это подтолкнуло доллар в диапазон, находящийся на уровень выше".

Поддержку доллару, особенно против валют с низкой доходностью, таких как японская иена, также оказывает рост доходности казначейских облигаций.

На момент написания статьи иена упала на 0,7% против доллара США, до минимума с 27 ноября 149,18 иены за доллар.

Заместитель управляющего Банка Японии Синити Утида сказал, что, даже если центральный банк решит отказаться от отрицательных процентных ставок, агрессивное повышение ставок маловероятно.

"Поскольку мы ожидаем роста доходности американских казначейских облигаций в краткосрочной перспективе, мы полагаем, что пара доллар США/японская иена будет оставаться на повышенном уровне", — говорит Ашер.

"Если ее снижение и начнется, то, вероятно, ближе к мартовскому заседанию Банка Японии, — добавляет он. — Мы считаем апрель более вероятным сроком для корректировки политики Банка Японии и более подходящим сроком для снижения пары доллар/иена".

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 1,0761, оставаясь выше достигнутого во вторник минимума с 14 ноября 1,0722.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,2%, по 1,2602.

Китайский юань сохранял стабильность после выхода отчета, показавшего самое глубокое за 14 лет падение индекса потребительских цен (CPI) Китая в январе.

По сравнению с январем прошлого года CPI упал на 0,8%. При этом по сравнению с декабрем индекс прибавил 0,3%. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение индекса на 0,5% по сравнению с январем 2023 года и его рост на 0,4% по сравнению с декабрем.

"Мы ожидаем, что перед празднованием Нового года по лунному календарю власти Китая будут поддерживать стабильность своей валюты, и пара доллар США/континентальный юань некоторое время будет торговаться в диапазоне 7,18-7,22", — говорит аналитик DBS Вэй Лян Чжан.

Юань получил поддержку со сторону стабилизации фондового рынка Китая после назначения нового главы регулятора, несмотря на разочаровывающие данные.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась в основном без изменений, по 7,2169, а пара доллар США/континентальный юань — по 7,1970.