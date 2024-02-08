МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году стали оставлять за рубежом вдвое меньше валюты, в то же время рублевые транзакции, наоборот, выросли, говорится в материалах Банка России. ЦБ рассказал, в какой валюте россияне и бизнес хранят сбережения

"В четвертом квартале 2023 года объемы валютных трансграничных нетто-переводов физических лиц остались на уровне третьего квартала и составили 4,7 миллиарда долларов, в целом за 2023 год они снизились на 26,5 миллиарда долларов, до 27,8 миллиарда долларов (или на 48,8%)", — сообщил регулятор.

Отмечается, что валютная структура трансграничных нетто-переводов физических лиц в четвертом квартале 2023 года осталась без изменений: 46,3% переводов совершаются в долларах, 26,7% — в евро, 7,4% — в юанях, 7,2% — в иенах и 12,4% — в прочих валютах.

Основными целями переводов в четвертом квартале 2023 года были переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками (62%), расчеты за товары (14%) и прочие переводы (24%). Доля дружественных стран в структуре валютных переводов немного снизилась – на 4,5 процентного пункта, до 63,8%.

В то же время трансграничные переводы физлиц в рублях в четвертом квартале 2023 года выросли на 32,6 миллиарда рублей и составили 308,9 миллиарда рублей, а в целом за год они увеличились на 25,8%, или на 249,3 миллиарда рублей, — до 1,216 триллиона рублей. Доля переводов в дружественные страны в четвертом квартале 2023 года сократилась на 6,9 процентного пункта — до 74,6%. Переводы из России в соседние страны упали после рекордного роста

Основными целями переводов в 2023 году являлись переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками (89,1%), расчеты за товары (3,7%) и предоставленные (привлеченные) займы и привлеченные кредиты (3,1%).

"В целом рублевые переводы физических лиц связаны преимущественно с импортом и оплатой россиянами зарубежных покупок. Однако часть переводимых средств может направляться на осуществление зарубежных инвестиций, в том числе в финансовые инструменты. В случае размещения средств за рубежом необходимо учитывать сопряженные с этим риски", — заключил регулятор.