МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пара доллар США/японская иена торговалась на максимуме за десять недель, а индекс доллара нацелен на рост по итогам четвертой недели подряд. Рынки учитывают в котировках скорректированные оценки повышения ключевой ставки Банка Японии и снижения ставки ФРС.

На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась почти без изменений, по 149,395, после роста до максимума с 27 ноября 149,495 ранее в течение сессии. В четверг иена опускалась против доллара на 0,76% и готовится закончить неделю потерей 0,68%.

Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда сказал в пятницу, что мягкие условия финансирования с высокой вероятностью могут остаться в силе и после того, как банк откажется от негативных ставок, что, по прогнозам рынка, должно произойти уже в марте.

В четверг заместитель Уэды Синъити Утида сказал, что "трудно себе представить", что ставки будут расти "быстро".

"Чрезмерная реакция иены стала сигналом о том, что рынки по-прежнему ожидают более резкого ужесточения политики Банка Японии, и их ожидания могут не оправдаться, — сказала главный валютный аналитик Saxobank Чару Чанана. — По мнению наших технических аналитиков, прорыв уровня 148,80 может открыть паре доллар/иена путь к 152, но при росте выше 150 есть риск интервенций."

В пятницу министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал, что "внимательно следит за динамикой валют", впервые с 19 января повторив эту избитую фразу. На трейдеров она впечатления не произвела.

Индекс доллара немного снизился и находился на 104,19. В четверг он вырос на 0,1% после выхода сильных данных по американскому рынку труда, подтвердивших, что ФРС не будет спешить со снижением ставок.

С начала недели индекс поднялся на 0,2% благодаря вышедшему в прошлую пятницу сенсационно сильному отчету по числу рабочих мест и сигналу о склонности к жесткой политике, который подал глава ФРС Джером Пауэлл в телевизионном интервью.

Во вторник выйдет индекс потребительских цен в США.

Индикатор FedWatch показывает, что трейдеры оценивают вероятность понижения ключевой ставки ФРС в марте всего в 16,5% против 65,9% месяц назад.

Как отметил Ричард Франулович из Westpac, рынки уже почти не учитывают в котировках снижение ставки ФРС в марте, а в оценках вероятности снижения после марта, судя по всему, есть некоторый потенциал для роста доллара.

По его прогнозу, индекс доллара может подняться до 105,50.

"Мы предполагаем, что устойчивость экономики США сохранится в течение значительной части 2024 года", — добавил он, отметив, что это обусловит "неровную дезинфляцию на последней миле".

Евро и британский фунт торговались против доллара США почти без изменений, по 1,07715 и 1,26135. Обе эти валюты держатся относительно стойко на фоне заявлений представителей ЕЦБ и Банка Англии, остужающих ожидания раннего понижения процентных ставок.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,39%, до 0,61205, при поддержке ожиданий отсрочки смягчения политики Резервного банка Новой Зеландии или даже повышения ставок. Эти ожидания укрепились после выхода на этой неделе данных, показавших более существенную, чем прогнозировалось, силу рынка труда.

По основному сценарию аналитиков ANZ, центральный банк повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в феврале и в апреле, хотя повышение в феврале может и не состояться, сказала главный экономист ANZ Шэрон Цолльнер.

"Если банк не повысит ставку в феврале, то, наверное, он сделает это в апреле, если только не начнут выходить сильно не дотягивающие до прогнозов данные", — добавила она.

По ее мнению, руководители РБНЗ вряд ли уверены в том, что достаточно сделали для победы над инфляцией.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась без изменений, по 0,6491.

Биткоин вырос на 1,5% и торговался около 46 000 долларов США. Эта крипотвалюта нацелена на рост по итогам недели на 8%, что стало бы ее лучшим результатом за два месяца.