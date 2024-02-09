МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В пятницу, накануне недельного празднования Нового года по лунному календарю, юань торгуется устойчиво против доллара США. Перед началом торгов Народный банк Китая, как обычно, установил завышенный срединный курс своей валюты к доллару США.

Юань торговался в очень узком диапазоне, а объем торгов к полудню составил всего 3,9 млрд долларов против обычного за полдня уровня около 15 млрд долларов.

По словам трейдеров, в последний день перед празднованием Нового года по лунному календарю активность была слабой, так как большинство участников рынка уже ушли в отпуск.

Празднование начнется 10 февраля, а рынки возобновят работу 19 февраля.

Перед началом сессии центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1036 против 7,1063 в четверг. Опрошенные Reuters аналитики считали, что фиксинг следовало установить на уровне 7,1996.

Пара доллар/континентальный юань начала сессию на уровне 7,1910, а на момент написания статьи торговалась по 7,1973, чуть выше уровня закрытия предыдущей сессии.

"Мы считаем, что пара доллар/юань будет торговаться в довольно узком диапазоне, около нашего трехмесячного прогноза 7,15, но ослабление январских сезонных факторов и укрепление доллара создают для нее повышательные риски", — сказано в аналитической записке Goldman Sachs.

Трейдеры и аналитики говорят, что теперь внимание следует сосредоточить на решении Народного банка Китая по среднесрочной программе кредитования, которое банк объявит 18 февраля.

Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что центральный банк оставит ставку по этой программе без изменений, так как власти стараются поддерживать стабильность юаня.

В четверг Народный банк Китая заявил, что продолжит проводить гибкую денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать внутренний спрос и обеспечивать ценовую стабильность.

Рынки ожидают принятия дополнительных мер стимулирования в ближайшие месяцы, которые должны поддержать восстановление экономики и ослабить дефляционные риски.

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 104,17 от уровня закрытия четверга 104,165.

Папа доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2109.