МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Доллар США вырос в понедельник. Торги в Азии проходили вяло из-за праздников в этом регионе. Между тем текущая неделя может оказаться весьма насыщенной: инвесторы ждут выхода во вторник данных по инфляции в США, которые могут пролить свет на то, когда Федеральная резервная система начнет понижать процентные ставки.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,14%, по 1,0769, отдалившись от 10-дневного максимума, достигнутого в ходе утренних торгов. Евро завершил прошлую неделю с небольшим ростом, немного восстановившись после устойчивого снижения в 2024 году. В среду выйдут новые оценки роста ВВП еврозоны в 4-м квартале, которые могут определить дальнейшее направление пары.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,1% по 1,2632.

Японская иена немного укрепилась. Пара доллар США/японская иена торговалась по 149,01. Ожидания выхода во вторник январских индексов потребительских цен (CPI) ограничивали ее движение.

Изменения в прогнозах относительно сроков и скорости понижения процентных ставок в США, где наблюдается замедление инфляции, являются последнее время важным драйвером валютных рынков.

После выхода ранее в феврале сильных данных по рабочим местам в США трейдеры почти исключили из котировок понижение ставки ФРС в марте. При этом они считают более вероятным, что в мае ставка будет снижена, а не оставлена на прежнем уровне.

Аналитики ожидают, что базовый CPI США в январе вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,8% по сравнению с январем прошлого года.

Управляющий Банка Италии Фабио Панетта в воскресенье заявил, что момент понижения ставок ЕЦБ "быстро приближается", но реакция как валютного рынка, так и рынка облигаций на это была ограниченной.

В среду выйдут индексы CPI Великобритании, которые также могут повлиять на решение Банка Англии о сроках понижения ставок. Сейчас на рынках ожидают, что британский центральный банк начнет смягчать политику позже, чем ФРС и Европейский центральный банк.

Трейдеры также продолжают следить за японской иеной, чья динамика обычно сильно зависит от изменений в процентных ставках. В конце прошлого года иена резко укрепилась, поскольку рынки начали учитывать в котировках раннее понижение ставок в США. С тех пор иена ослабла на фоне смещения на более позднее сроки предполагаемого начала смягчения политики ФРС.

В пятницу министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал, что власти внимательно следят за динамикой валют.

"В ближайшей перспективе пара доллар США/японская иена, вероятно, будет движима в основном данными США, но предупреждения о возможной интервенции, вероятно, будут учащаться по мере приближения пары к уровню 150", — говорится в аналитической записке Barclays.

В конце 2022 года власти Японии провели интервенции на валютном рынке, чтобы поддержать национальную валюту. Тогда пара доллар США/японская иена поднялась до 151,94.