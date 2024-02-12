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Цена биткоина впервые с 2021 года превысила 50 тысяч долларов
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Стоимость биткоина растет более чем на три процента 12 февраля, впервые с декабря 2021 года превышала отметку в 50 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по... ПРАЙМ, 12.02.2024
валюта, рынки, новости, торги, мир, биткоин, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на три процента 12 февраля, впервые с декабря 2021 года превышала отметку в 50 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.25 мск дорожал на 3,37 процента за сутки — до 49 928 долларов. Минутами ранее показатель поднимался до 50 080 долларов — впервые с 28 декабря 2021 года.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,44 процента — в среднем до 49 981 доллара. Динамика также приводится за сутки.