МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет более чем на три процента 12 февраля, впервые с декабря 2021 года превышала отметку в 50 тысяч долларов, следует из данных торгов. Торги на рынках акций США проходят вяло в начале насыщенной данными недели

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.25 мск дорожал на 3,37 процента за сутки — до 49 928 долларов. Минутами ранее показатель поднимался до 50 080 долларов — впервые с 28 декабря 2021 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 3,44 процента — в среднем до 49 981 доллара. Динамика также приводится за сутки.