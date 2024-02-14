МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Дедолларизация в мире идет полным ходом, в том числе в двусторонних отношениях РФ с разными странами, заявил глава МИД Сергей Лавров. Таджикистан нарастил долю рубля в международных расчетах

"Необходимо понимать задачи, которые мы перед собой ставим. А задачи заключаются в том, как сказал президент, чтобы мы больше в вопросах стратегического характера, от которых зависит наша безопасность, наше социально-экономическое развитие, благосостояние наших граждан не зависели от дискредитировавших себя механизмов, которые контролируют долгие, долгие годы Запад во главе с США", — сказал Лавров, общаясь с депутатами в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

Он привел слова президента России Владимира Путина, что американская валюта "превратилась в оружие", это заставляет страны по всему миру задумываться, нужно ли с ней связываться.

"Дедолларизация идет полным ходом, мы занимаемся этим на двусторонней основе. С КНР уже 90 примерно процентов (товарооборота в национальных валютах — ред.). Около 50% — с Индией. Близкие цифры в торговле с Ираном, со многими другими странами. И этот процесс перехода на национальные валюты будет продолжаться. Равно как продолжаются и многосторонние усилия по формированию механизмов на региональном, а то и глобальном уровне, которые будут позволять использовать альтернативные формы платежей", — заявил Лавров.

Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.