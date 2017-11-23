История конфликта АФК "Система" и "Роснефти"

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Участники судебного спора "Роснефти" ROSN, "Башнефти" BANE, Башкирии и АФК "Система" AFKS в пятницу сообщили о подписании мирового соглашения.

Ниже приводится история конфликта.

15 мая 2017 года Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации.

На момент подачи иска "Роснефть" и "Башнефть" оценивали потери в 106,6 миллиарда рублей: 57,2 миллиарда рублей "Башнефть", по мнению истцов, потеряла из-за утраты 49,41% акций "Системы-Инвест", 36,9 миллиарда рублей – ввиду утраты права требования по займам, 12,5 миллиарда рублей – ввиду погашения префов миноритариев вместо реализации их третьим лицам.

АФК "Система" назвала исковые требования незаконными и необоснованными. В ее отзыве на иск говорилось, что реструктуризация позволила добиться выхода "Башнефти" из непрофильных направлений бизнеса, упрощения корпоративной структуры компании, ликвидации перекрестной схемы владения активами и внутригрупповых займов, что позволило "существенно повысить инвестиционную привлекательность в глазах инвесторов" перед планировавшимся IPO.

6 июня арбитраж Башкирии начал предварительные слушания по иску. На предварительных слушаниях "Роснефть" и "Башнефть" увеличили сумму иска до 170,6 миллиарда рублей, сославшись на падение курса рубля по сравнению с 2014 годом.

Как пояснял представитель "Роснефти", сумма причиненных "Башнефти" убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара. На том же заседании к иску в качестве соистца присоединилась Башкирия в лице республиканского министерства земельных и имущественных отношений.

23 июня арбитраж Башкирии принял обеспечительные меры по иску, арестовав активы АФК балансовой стоимостью 185 миллиардов рублей - 31,76% акций МТС MTSS, 100% акций "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании.

27 июня Арбитражный суд Башкирии приступил к рассмотрению по существу иска "Роснефти" и "Башнефти". Суд запросил доказательства у "Роснефти" и АФК "Система", связанные с иском. В частности, у истца суд запросил правовые основания взыскания суммы убытков с учетом курса доллара и доказательства реализации нефти и нефтепродуктов по ценам в долларах. Также суд обязал истца обосновать взыскание упущенной выгоды и предоставить доводы по заявлениям о сроке исковой давности.

Ответчика суд обязал предоставить доказательства отсутствия убытков от реорганизации "Башнефти", положительного экономического эффекта от реорганизации компании, а также наличие встречного представления по оспариваемым договорам займа и по погашению акций.

6 июля суд отклонил заявления "Системы" об отмене обеспечительных мер, а также ее "дочки", просившей обязать истцов представить встречное обеспечение в размере суммы исковых требований.

17 июля АФК "Система" сообщила о наступлении технического дефолта по своим кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью". В то же время корпорация заявила, что дефолт носит формальный характер – "Система" будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

19 июля арбитраж Башкирии отклонил ходатайство АФК "Система" о назначении финансово-экономической экспертизы по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей. Ранее суд отклонял и другие ходатайства "Системы". Так, суд отклонил ходатайство топ-менеджера АФК "Система", сына основного владельца корпорации Феликса Евтушенкова о вступлении в дело третьим лицом на стороне ответчика. Также суд отказался привлекать в качестве соистца миноритарного акционера "Башнефти" Алексея Кислицына, ходатайство которого поддержали представители "Системы-Инвест" и АФК.

В этот же день стало известно, что АФК "Система" обратилась с жалобой на действия судьи, которая вела заседания по иску. Жалоба была направлена председателю Верховного суда, в администрацию президента РФ, в Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа.

Впоследствии АФК "Система" заявляла ходатайства об отводе судьи 20 июля и 8 августа. Заявления были отклонены. АФК "Система" подала жалобу в Верховный суд РФ на незаконные действия председателя Арбитражного суда Башкирии Игоря Арсенова.

7 августа 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил в силе наложенные нижестоящим судом обеспечительные меры в виде ареста активов АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест".

10 августа в ходе заседания Арбитражного суда Башкирии представитель АФК заявил, что "Система" готова к мирному урегулированию спора с "Роснефтью", если независимый эксперт признает негативные последствия от реорганизации "Башнефти".

Представитель "Роснефти", со своей стороны, заявил, что негативные последствия и убытки очевидны без экспертизы и составляют сумму заявленного иска. Представитель "Башнефти" также выступил против назначения экспертизы, добавив, что третье ходатайство о назначении экспертизы является злоупотреблением правом и затягиванием процесса.

18 августа АФК "Система" попросила Арбитражный суд Башкирии отложить на месяц разбирательство по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей для возможного мирного урегулирования спора и изучения новых доказательств истца. Арбитражный суд отклонил просьбу.

23 августа Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".

29 августа АФК "Система" подала кассацию на арест активов в деле по иску "Роснефти" с требованием отменить определение башкирского арбитража от 23 июня о принятии обеспечительных мер.

31 августа арбитраж Башкирии взыскал с АФК "Система" 57,2 миллиарда рублей за утрату "Башнефтью" акций "дочки" АФК без учета ослабления рубля.

4 сентября 18-й апелляционный арбитражный суд в Челябинске отклонил жалобу АФК "Система" и отказался снять арест с активов корпорации в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей.

19 сентября АФК "Система" подала апелляцию на решение суда по иску "Роснефти".

28 сентября "Роснефть" подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии о взыскании с АФК "Система" 136,3 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".

7 декабря "Роснефть" объявила, что совместно с "Башнефтью" подала в арбитраж Башкирии второй иск к "Системе" и ее "дочке" на 131,6 миллиарда рублей. Это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал это заявление 12 декабря.

8 декабря АФК "Система", в свою очередь, подала в Арбитражный суд Москвы иск к "Роснефти" и "Башнефти" о возмещении ущерба в размере 330,449 миллиарда рублей. По заявлению АФК, "Роснефть" и "Башнефть" в течение всего года предпринимали "заведомо недобросовестные действия", чтобы разрушить корпоративную стоимость компании, довести ее до банкротства и нанести ущерб акционерам и кредиторам.

22 декабря 2017 года все участники судебного спора "Роснефти", "Башнефти", Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. По условиям соглашения, АФК должна возместить "Башнефти" убытки в размере 100 миллиардов рублей. "Система" заявила, что выплатит эту сумму за счет собственных и заемных средств. Привлечь эти средства компании помогут Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк SBER.

Окончательные расчеты должны завершиться до 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы откажутся от всех взаимных претензий.