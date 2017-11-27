Арбитраж Башкирии рассмотрит мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система"

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Башкирии рассмотрит во вторник совместное заявление сторон об утверждении мирового соглашения в деле по иску "Роснефти" ROSN, "Башнефти" BANE и республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" AFKS и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти".

Арбитраж Башкирии в августе частично удовлетворил этот иск, взыскав с ответчиков 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Решение арбитража 18 декабря вступило в силу, после того как его оставил без изменения апелляционный суд, отклонивший жалобы на судебный акт как ответчиков, так и истцов.

Сразу после оглашения постановления апелляционной инстанции "Система" заявила, что намерена исполнить решение суда, но в то же время собирается обжаловать судебные акты в кассационном порядке.

Однако уже 22 декабря стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и "Сбербанка" SBER. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

В настоящее время арбитражными судами возбуждены еще три дела в рамках спора между "Роснефтью" и АФК вокруг "Башнефти". Так, арбитраж Башкирии ранее назначил на 12 января предварительные слушания по иску "Роснефти" и "Башнефти" к "Системе" и ее "дочке" на 131,6 миллиарда рублей и по иску Башкирии на ту же сумму к тем же соответчикам. Сумма исков соответствует размеру дивидендов, выплаченных "Башнефтью" с 2009 по 2014 год "Системе".

Кроме того, арбитраж Москвы назначил на 16 января первое заседание по иску "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 330,4 миллиарда рублей. В эту сумму истец оценил убытки от действий ответчиков, предпринятых ими, по его мнению, с целью необоснованного обогащения, "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации", ее акционерам и кредиторам.

В рамках двух исков "Роснефти" к "Системе" башкирский арбитраж принял обеспечительные меры, арестовав почти все активы АФК: 31,76% акций МТС MTSS, 100% акций сети клиник "Медси", 90,47% акций БЭСК, 52,09% акций ПАО "Детский мир", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие". Суд также заморозил право ответчиков на получение дивидендов по арестованным ценным бумагам и долям.