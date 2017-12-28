ОБЗОР: Межведомственная группа НТИ одобрила два проекта в электроэнергетике

МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию в четверг одобрила два проекта в области электроэнергетики, сообщается в материалах объединённого пресс-центра НТИ.

Уточняется, что государство окажет административную и финансовую поддержку разработкам рынков EnergyNet.

"Первый одобренный проект - создание твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) - разработан компанией "Энергозапас" и входит в "дорожную карту" EnergyNet по направлению "Интеллектуальная распределенная энергетика". ... Авторы еще одного проекта ... создали готовую к тиражированию в России и на целевых рынках БРИКС бизнес-модель и стандарты функционирования сетевой энергокомпании нового технологического уклада", - говорится в сообщении.

ТАЭС

Как сообщает пресс-центр НТИ, инициаторы проекта ТАЭС, позволяющего снизить тарифы на электроэнергию, получат государственную поддержку в размере 499 миллионов рублей.

Отмечается, что ТАЭС работает по принципу гидроаккумулирующих станций (ГАЭС), но вместо воды использует упакованный грунт – груз, который перемещается вертикальными лифтами. Как отмечается в презентации проекта, станция потребляет электроэнергию, чтобы поднять груз наверх (ночной цикл дешевой электроэнергии потребления из общей сети), и вырабатывает ее, когда груз опускается вниз под действием силы тяжести (удешевление выработки энергии в пиковые значения утреннего и вечернего времени).

В отличие от ГАЭС, ТАЭС не требует специального рельефа местности и не привязана к водным ресурсам. Согласно описанию проекта, первая такая станция должна появиться в России уже к 2020 году.

"С помощью ТАЭС можно решить проблему балансировки пиковых нагрузок. ... Пиковые нагрузки возникают лишь несколько часов в сутки, но для этого строятся дополнительные электростанции, которые и работают на полную мощность эти несколько часов. ... ТАЭС позволит уменьшить капиталоемкость энергетики с одновременным повышением качества энергоснабжения", - пояснил соруководитель рабочей группы EnergyNet Олег Гринько.

ПРОЕКТ "ЦИФРОВОЙ РЭС - СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, у территориальных сетевых организаций отсутствует экономическая мотивация для инвестиций в повышение надежности электроснабжения, а также ограничены возможности реинвестирования средств в мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности сетевых компаний.

"Одобрение проекта межведомственной рабочей группой и дальнейшая административная поддержка со стороны властей позволит изменить нормативную базу и приведет к появлению новых бизнес-моделей в энергетическом секторе и практики регулирования отрасли", - считает Олег Гринько.

По словам гендиректора компании - соисполнителя проекта Алексея Чалого, реализация проекта в Севастополе позволит модернизировать устаревшую распределительную сеть при небольшом объеме инвестиций, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, создать масштабируемую модель цифрового района электросетей, характеризующуюся более высокой по сравнению с аналоговой экономической эффективностью.

"Проект "Цифровой РЭС" уже реализуется в Калининградской и Новгородской областях. В Севастополе будут дополнительно использованы новые цифровые технологии управления, такие как адаптивные коммутационные аппараты и мастер-станция диспетчерского управления, использующая элементы искусственного интеллекта", - сообщил Чалый.