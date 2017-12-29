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Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США


Commodities / Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть утром последнего торгового дня 2017 года растут после выхода данных минэнерго США о недельном снижении объема запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.19 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,60%, до 66,56 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,67%, до 60,24 доллара за баррель.

В четверг вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря, снизились на 4,6 миллиона баррелей, до 431,9 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали менее значительного снижения запасов - на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.

При этом, по данным ведомства, запасы бензина в США выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 228,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,3 миллиона баррелей.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за ситуацией с нефтепроводом в Ливии, который пострадал от взрыва во вторник. Инженерные службы ливийской нефтяной компании Al-Waha продолжают работы по восстановлению нефтепровода, на которое, как предполагалось изначально, потребуется несколько дней.

В то же время, как считают аналитики JBC Energy, мнение которых приводит агентство Рейтер, перебои в работе ливийского трубопровода "не оказывают сильного влияния на экспорт".

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