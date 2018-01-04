Нефтегазовая госкомпания Qatar Petroleum создала единственного экспортера СПГ из Катара

МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Завершилось слияние двух дочерних компаний катарской государственной нефтегазовой Qatar Petroleum - Qatargas и RasGas, образованная в результате интеграции компания получила название Qatargas, и она станет единственным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, говорится в сообщении на сайте компании.

"Наша цель состояла в том, чтобы объединить ресурсы и возможности двух компаний для создания действительно уникального глобального энергетического оператора с точки зрения размера, обслуживания и надежности", - приводятся в сообщении слова главы Qatar Petroleum Саада Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi).

Он также подчеркнул, что эта интеграция в конечном счете поможет госкомпании сократить операционные затраты примерно на 2 миллиардов катарских риалов (около 550 миллионов долларов) ежегодно.