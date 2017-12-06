Цены акций сектора электроэнергетики РФ изменились разнонаправленно

МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/. Цены акций электроэнергетических компаний России в пятницу изменились разнонаправленно, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" IRAO снизились на 0,7%, "Иркутскэнерго" IRGZ не изменились в цене, "Мосэнерго" MSNG выросли на 1,7%. Аналитики ГК "ФИНАМ" не исключают повышения нормы дивидендных выплат компанией на фоне ощутимого роста свободного денежного потока в 2017 году и отрицательного чистого долга. Это могло бы стать позитивным сюрпризом и повысить привлекательность акций "Мосэнерго", целевая цена акций составляет 3,376 рубля, оценили они.

Бумаги ОГК-2 выросли на 1,4%, ТГК-1- на 0,6%, "Энел Россия" снизились на 0,3%, акции "Русгидро" выросли на 0,5%.

Выросли обыкновенные акции ТГК-2 (на 0,9%), префы снизились на 1,6%, обыкновенные акции "Квадры" не изменились в цене, привилегированные подешевели на 1,6%. Акции ТГК-14 не изменились в цене, "Юнипро" подорожали на 0,6%.

Индекс Мосбиржи к закрытию пятницы вырос на 0,45% - до 2207,41 пункта, следует из данных Московской биржи.