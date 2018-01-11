Долги на оптовом рынке электроэнергии РФ в 2017 г выросли на 11%, до 67 млрд руб - ЦФР

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Задолженность потребителей на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в 2017 году выросла почти на 11% и составила 67 миллиардов рублей, следует из презентации первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

"Уровень расчетов - 99,64% - это на 0,11% лучше, чем в позапрошлом году. Все потребители всех федеральных округов улучшили свои расчеты на оптовом рынке в прошлом году. Даже потребители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) рассчитались в прошлом году лучше, чем в позапрошлом, хотя и уровень расчетов сильно отстает от уровня расчетов других федеральных округов", — сообщил он в видеокомментарии.

Согласно презентации, уровень оплаты в СКФО в 2017 году составил 82,23% против 81,68% в 2016 году. Помимо Северо-Кавказского, еще два федеральных округа в России имеют уровень оплаты на оптовом энергорынке ниже 100% - Сибирский (99,95%) и Центральный (99,98%).

В итоге, по данным на 31 декабря, на СКФО приходится 66,8% задолженности на оптовом рынке (44,8 миллиарда рублей). На долю Южного округа приходится 10,6% долгов, Северо-Западного — 9%, Центрального — 8,4%, Сибирского — 3,6%, Приволжского — 1,3%, Уральского — 0,3% и Дальневосточного — 0,1%.

Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в РФ, по предварительным данным, на конец 2017 года составила 241,7 миллиарда рублей, увеличившись на 7,8% с начала года.

ЦФР - организация коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности. Осуществляет расчет требований и обязательств участников оптового рынка.