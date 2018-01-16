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Завод "Русала" в Хакасии резко снизил потребление электричества из-за аварии


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Саяногорский алюминиевый завод "Русала" в Хакасии резко снизил потребление электричества до 283 МВт с 1,015 ГВт из-за аварии, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"В 19:01 на Саяногорском алюминиевом заводе (ОК "Русал") произошел сброс нагрузки в объеме 732 МВт (с 1015 до 283 МВт). Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в материалах.

Саяногорский алюминиевый завод - крупнейший в РФ производитель алюминиевых сплавов, центр тестирования и внедрения инновационных технологий "Русала". Завод - третье крупнейшее алюминиевое предприятие в составе "Русала", мощность составляет 542 тысячи тонн алюминия в год, персонал – более двух тысяч человек.

ОК "Русал" — лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира. По итогам девяти месяцев 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,3%, до 2,763 миллиона тонн.

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