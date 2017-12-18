Дайджест российских СМИ – 18 января

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Угрозы достигли границы - В среду ФСБ опубликовала проект президентского указа "Основы государственной пограничной политики России", значительно расширяющий список потенциальных угроз и уточняющий перечень национальных интересов РФ. Он призван заменить документ, утвержденный еще первым президентом России Борисом Ельциным в 1996 году. В проекте 2018 года упор сделан на изменившуюся геополитическую ситуацию, которая ставит РФ под удар международного терроризма и сепаратизма, а также негативных последствий дестабилизации обстановки на приграничных территориях.

- Сервером, анкетой и нацпрограммой - Центр стратегических разработок представил на Гайдаровском форуме предложения по принципам работы правительства с 2018 года. Инициативы ЦСР, позволяющие создать "государство для граждан" на федеральном уровне,— это "стратегический" первый вице-премьер, единая кадровая служба Белого дома, сокращение госслужащих на треть, единая цифровая платформа для госаппарата и госуслуг, разделение госпрограмм на "отраслевые" и "нацпрограммы" — и политическая конкуренция как двигатель внешнего контроля чиновников.

- Крым получит аэропорт по конверсии - После почти четырех лет дискуссий правительство РФ все же решило развивать севастопольский аэропорт Бельбек, где сейчас базируется военная авиация, как гражданский. Как стало известно "Ъ", до конца 2018 года Минобороны должно построить там новую взлетно-посадочную полосу и терминал, а полноценная эксплуатация аэропорта в качестве гражданского должна начаться в 2020 году. Однако проект выглядит запоздалым: к этому моменту уже должен заработать на полную мощность Керченский мост, а туристический поток в Крым начал падать. Эксперты уверены, что для полуострова более чем достаточно существующего аэропорта в Симферополе.

- Спор в посудной лавке - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Минпромторгу ужесточить требования к продавцам товаров на иностранных маркетплейсах вроде китайской AliExpress. Там продается детская посуда из меламина и другая не сертифицированная в России продукция, о чем маркетплейсы должны сообщать покупателям, уверены в АКИТ. Запретить китайским продавцам реализовывать товары крайне сложно, проще блокировать доступ к их страницам на сайте агрегатора, констатируют юристы.

- Налоговая дискуссия набирает социальный оборот - Главная проблема российской налоговой системы — неэффективная система страховых социальных взносов. Такой вывод можно сделать из выступлений участников вчерашней налоговой сессии Гайдаровского форума. Речь на ней шла о снижении взносов в обмен на рост налогов на потребление, о возврате к единому соцналогу, о консолидации соцфондов, о введении соплатежей работников. Прорывающееся недовольство системой налогообложения труда выглядит разминкой перед поствыборной дискуссией о реформах с правительственным соцблоком, которому в прошлом году удалось заблокировать минфиновскую идею размена страхвзносов на НДС.

- Цифре не во что вписаться - Роль государства в цифровой трансформации экономики стала предметом открывающей панельной дискуссии второго дня Гайдаровского форума на площадке РАНХиГС. Главными барьерами на этом пути представители регуляторов и бизнеса назвали кадровый голод, утечку мозгов, неготовность чиновников к изменениям и бюрократическую волокиту. Среди предложений — создание регуляторных "песочниц", масштабные инвестиции в исследование и образование, частичный аутсорсинг госуслуг, а также подготовка среды для бизнеса и молодых специалистов.

- Прямые инвестиции в РФ ушли в минус - Банк России вчера опубликовал первую оценку платежного баланса за четвертый квартал и за весь 2017 год. Она фиксирует заметное укрепление баланса с $8,2 млрд в 2016 году до $22 млрд в 2017-м. Профицит текущего счета увеличился более чем в 1,5 раза — до $40 млрд, в четвертом квартале — на 72% (до $17 млрд) в годовом выражении. Основная причина — рост цен и объемов экспорта товаров. Положительное сальдо внешней торговли за 2017 год увеличилось на 28% — до $115 млрд: экспорт вырос на 26% ($353,7 млрд), импорт — на 24% ($237,9 млрд).

- Объект коломничества - 17 января президент России Владимир Путин в Коломне встретился с участниками Форума малых городов и исторических поселений России и напоследок сделал им неизбежный в условиях предвыборной кампании, считает специальный корреспондент "Ъ", подарок: выделил им напрямую 5 млрд руб., да и все.

- Москвичи и немосквичи потеплели друг к другу - Россияне в последние 15 лет стали вести более оседлый образ жизни, следует из социологического доклада "Столицы и регионы", подготовленного Федеральным научно-исследовательским социологическим центром (ФНИСЦ) РАН и представительством Фонда Фридриха Эберта в РФ. Взаимная неприязнь жителей столичных городов и провинциалов также снизилась: почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга назвали жизнь в других городах "не такой плохой", а жители регионов уже не столь уверены, что Москва — исключительно "коррумпированный и бандитский город", "богатеющий за счет остальной страны".

- Научного руководителя президента приписывают к штабу - По сведениям "Ъ", встреча Владимира Путина с доверенными лицами планируется на 29 или 30 января. В администрации президента (АП) обсуждается сценарий, при котором главные пункты предвыборной программы кандидата будут оглашены либо на ней, либо в рамках послания Федеральному собранию (ФС). Пока же в федеральный штаб продолжают поступать подписи избирателей в поддержку Владимира Путина, а регионы завершают формирование местных штабов. Наибольшая интрига развернулась в Санкт-Петербурге.

- Фонд Фридриха Эберта могут проверить на желательность - В конце прошлого года депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность Фонда Фридриха Эберта и признать ее нежелательной на территории РФ. Поводом послужила информация ряда российских СМИ, будто именно этот фонд финансировал поездку школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, зачитавшего в Бундестаге доклад о судьбе умершего в СССР германского военнопленного.

- Бывшему охраннику Бориса Березовского предъявили арсенал - Лефортовский райсуд Москвы в среду арестовал бывшего руководителя охраны Бориса Березовского Сергея Соколова, руководителя информационного центра "Аналитика и бизнес" Руслана Мильченко, экс-главу службы безопасности ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Олега Антошина и его бывшего заместителя Алексея Алексеева. Все проходят по делу о подбросе оружия и взрывчатки одному из тольяттинских бизнесменов. По некоторым данным, вскоре фигурантами расследования станут и некоторые самарские силовики — во всяком случае, в регионе проводится масштабная проверка правоохранителей силами ФСБ и службы собственной безопасности МВД.

- Сотрудникам СКР недоплатили за Итальянца - Как стало известно "Ъ", ФСБ установила, что на взятки высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) — ближайшего сподвижника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) — летом 2016 года было выделено не $500 тыс., как предполагалось ранее, а ровно в десять раз больше. Эти средства, по версии следствия, были собраны группой близких к Шакро бизнесменов по требованию тогдашнего начальника главка СКР Михаила Максименко. Впрочем, до того как в ситуацию вмешались чекисты, представители Шакро успели передать в комитет только два транша на общую сумму около $1 млн.

- "Мемориал" попал под огонь - Генеральный секретарь Совета Европы и комиссар СЕ по правам человека призвали Россию провести тщательное расследование поджога офиса правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии. Момент поджога был зафиксирован видеокамерами. В "Мемориале" связывают происшедшее с делом руководителя чеченского офиса организации Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении марихуаны. В Кремле просят не делать поспешных выводов, а дождаться решения следствия.

- Дорожные камеры оформят частным порядком - Возможность применения принадлежащих частным компаниям дорожных камер для регистрации нарушений ПДД будет закреплена на законодательном уровне. Соответствующий законопроект вчера был рекомендован комитетом Госдумы к первому чтению. Документ закрепляет сложившуюся практику, поясняют в Минтрансе, в том числе привлечение средств на установку дорожных комплексов, используя механизм государственно-частного партнерства. Следующим этапом станет документ, согласно которому штрафы, выписанные с помощью камер, пойдут в дорожные фонды для ремонта дорог. Депутаты, в свою очередь, хотят прописать в законодательстве предельное количество камер на магистралях.

- Дезинформация к размышлению - Россия крайне эффективно ведет в Европе "кампанию по распространению дезинформации", и ЕС должен удвоить усилия по противодействию ей, иначе "битва будет проиграна". Об этом говорили участники прошедших в среду в Европарламенте дебатов на тему "Россия — влияние пропаганды на страны ЕС". При этом среди евродепутатов нашлись и защитники Москвы. Представители ряда фракций обвинили Брюссель в наступлении на свободу слова и поставили Западу диагноз — "развившаяся паранойя". Учитывая отсутствие единства в подходах к Москве, опрошенные "Ъ" эксперты не прогнозируют ужесточения европейской политики на российском направлении: в отличие от Вашингтона, о расширении санкций против РФ в Брюсселе пока всерьез не думают.

- ЦРУ выловило китайского "крота" - Власти США вчера объявили об аресте бывшего оперативника ЦРУ Чжэня Чэньли, который, как предполагают в американской разведке, стоит за многочисленными пропажами и убийствами агентов США в Китае в 2010–2012 годах. Масштабы потерь от его деятельности газета New York Times сравнивает с ущербом от работы Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, знаменитых агентов СССР и России, рассекреченных в 1994 и 2001 годах. В случае если обвинения будут доказаны, шпионский скандал может привести к похолоданию в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

- Вторичное жилье растеряло покупателей - Несмотря на позитивные заявления девелоперов и риэлторов, в Москве непростая ситуация сложилась не только на рынке новостроек, которому грозит затоваривание, но и в сегменте вторичного жилья. В 2017 году в этом секторе число сделок оказалось меньше, чем в позапрошлом году. Спрос может сокращаться и в дальнейшем за счет переориентации покупателей на первичный рынок. Более того, частных продавцов со вторичного сегмента выдавливают застройщики, распродающие квартиры, которые не удалось реализовать на этапе строительства.

- Эмитенты заняли на рекорд - По итогам 2017 года российские эмитенты привлекли на внутреннем публичном рынке более 2 трлн руб.— максимальный объем за всю историю рынка. Высокой активности эмитентов способствовало смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, а также значительный уровень рублевой ликвидности у банков. На фоне дальнейшего снижения ставок эксперты ожидают очередных рекордов на рынке рублевых заимствований.

- Стройки Сибири выйдут на федеральный уровень - Крупнейший в Сибири генподрядчик строительства дорог новосибирский "Сибмост" теряет заказы: структуры Росавтодора через суд могут расторгнуть с ним контракты на общую сумму 13 млрд руб., а "Горно-Алтайавтодор" уже просит внести партнера в реестр недобросовестных поставщиков. Все это может привести к уходу подрядчика с рынка Сибири, где почти не осталось региональных игроков.

- "Российский капитал" меняется с головы - У банка "Российский капитал" меняется руководство. В связи с переходом банка в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и сменой концепции бизнеса принято решение, что его предправления вместо Михаила Кузовлева станет Артем Федорко, который курирует в агентстве финансовые вопросы и развитие ипотечного бизнеса. Новому руководителю, в частности, предстоит вдвое сократить штат и число офисов.

- Почта-банк заманит в сети вкладчиков - Почта-банк утроил число точек приема вкладов за счет привлечения к их оформлению сотрудников почты. В результате возможность разместить средства появилась в 12,5 тыс. отделений связи. Учитывая статус госбанка и активное расширение географии присутствия, Почта-банк становится реальным конкурентом Сбербанку SBER на рынке вкладов, который уступает по ставкам, отмечают эксперты.

- Биткойн уже не тот - Курс биткойна впервые с декабря прошлого года опустился ниже уровня $10 тыс., сократившись за месяц вдвое. Столь резкое снижение совпало с запуском первого фьючерса на биткойн в конце прошлого года. Не добавляют привлекательности криптовалюте и жесткие заявления регуляторов азиатских рынков, где сосредоточена основная масса инвесторов. В России восторженное отношение финансистов и чиновников к биткойну вместе с падением его котировок сменилось на настороженное.

- "Росатом" нашел деньги для Финляндии - Как выяснил "Ъ", "Росатом" начал привлекать внешнее финансирование для строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии: Совкомбанк откроет проектной компании Fennovoima кредитную линию на €500 млн. До сих пор проекту АЭС общей стоимостью до €7 млрд были обещаны только средства ФНБ (до 150 млрд руб.), но выделение траншей в 2016–2017 годах было отложено. "Росатом", владеющий в Fennovoima 34%, должен искать внешнее финансирование для проекта, но до последнего времени коммерческих кредитов "Ханхикиви-1" не получала.

- Французы ставят на малый бизнес - Французская PSA объявила о начале производства в России четырех моделей LCV в конце первого квартала, рассчитывая продавать по 10 тыс. машин в год каждой модели. Эксперты сомневаются в выполнимости этой задачи, отмечая, что концерн может занять определенную нишу в пассажирских версиях LCV при правильном ценовом позиционировании. Сейчас цены на импортируемые LCV PSA, по мнению участников отрасли и согласно статистике, неконкурентоспособны.

- "Движение вверх" ничто не остановит - Минкульт беспрецедентно жестко расчистил кинопрокат под отечественное кино. За день до ожидаемой премьеры "Приключений Паддингтона-2" его выход сдвинули на 1 февраля, на эту же дату перенесли выход третьей части "Бегущего в лабиринте". Это позволит избежать конкуренции отечественным "Скифу" и "Движению вверх", хотя их продюсеры заверяют, что не просили такой поддержки. Кинотеатры опасаются, что ситуация помешает будущим премьерам, и предлагают пересмотреть систему выдачи прокатных удостоверений.

- Киберсквоттерам поставили оценку - Потенциальный объем рынка перепродажи доменов киберсквоттерами в России может достигать 45 млрд руб., следует из подсчетов "Онлайн Патента" и Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ). Только 1,2% доменов в России охраняются как товарные знаки, причем в большинстве случае владелец домена и бренда — разные лица. Проблема в низкой грамотности представителей бизнеса в вопросах интернет-инфраструктуры, отмечают эксперты.

- У лекарств ускоряется маркировка - После того как фармпроизводителям удалось добиться продления срока введения обязательной маркировки лекарств до 2020 года, правительство все же решило ускорить процесс. Власти разрабатывают постановление, которое обяжет маркировать дорогостоящие препараты уже в 2018 году. Это может быть выгодно крупным российским игрокам, которые хотят, чтобы с рынка ушли иностранные производители.

- В эфире разместились не все - Большинство из топ-20 крупнейших рекламодателей в 2017 году снизили закупки рекламного инвентаря на федеральных телеканалах, следует из отчета Publicis Media. Это стало следствием предложенного им безальтернативного повышения цен на телерекламу на 15–20%, оценивают эксперты. Зато мелкие и средние рекламодатели стали тратить больше, что говорит об оживлении рынка, заверяет селлер.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Германия защищает "Северный поток – 2" от Еврокомиссии - Германия передала в Еврокомиссию юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву (2009/73/EC), который Еврокомиссия представила в ноябре. "Ведомости" ознакомились с копией документа, его содержание подтвердил один из европейских чиновников.

- Путин согласился увеличить траты на благоустройство городов - Президент Владимир Путин одобрил инициативу Минстроя о выделении в 2018 г. 5 млрд руб. на финансирование программ благоустройства малых и исторических городов. Эти города ничего не получили при распределении уже выделенных из бюджета 25 млрд руб., рассказал президент. Финансирование федерального приоритетного проекта создания комфортной городской среды в 2018 г. будет увеличено с 25 млрд до 30 млрд руб.

- Предвыборный сайт Путина зарегистрировали при президенте Медведеве - Домен Putin2018.ru, на котором 15 января начал работу предвыборный сайт кандидата в президенты Владимира Путина, был зарегистрирован еще в 2008 г., когда президентом был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин занимал пост премьера. О том, что Медведев не пойдет на второй срок, стало известно осенью 2011 г., а о выдвижении Путина на четвертый срок – в декабре 2017 г.

- Глоток алкоголя не спасет пьяного водителя - МВД уточнит понятие "лицо, находящееся в состоянии алкогольного опьянения", сообщает правительственный портал раскрытия информации. Ведомство работает над соответствующими поправками в ст. 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, в том числе в состоянии опьянения. В МВД ссылаются на случаи, когда водитель, остановивший машину по требованию сотрудника полиции либо сразу после ДТП демонстративно употребляет алкоголь, чтобы избежать уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

- Семья льготников тоже имеет право на льготу - Депутаты всех фракций в среду внесли в Госдуму законопроект, позволяющий компенсировать пожилым собственникам квартир уплату взносов за капремонт. В случае принятия поправок регионы смогут компенсировать 50% этой платы 70-летним и 100% – 80-летним собственникам жилья, проживающим в состоящих из неработающих пенсионеров или инвалидов I и II группы семьях. Сейчас право на такую льготу имеют только одинокие пенсионеры и инвалиды, и часто возникает ситуация, когда пенсионер и инвалид живут совместно и каждый из них имеет право на льготу, но раз их двое, то льгота не действует.

- ВЭФ назвал главные угрозы для мировой экономики - Мировая экономика окончательно оправилась после глобального кризиса и экономические риски уступают место экологическим и технологическим, следует из опроса Всемирного экономического форума (ВЭФ). Экономика выбыла из топ-5 рисков еще в 2016 г. (в 2015 г. указывалось на проблемы безработицы). Отступили и геополитические угрозы.

- Новая амнистия капитала продлится меньше года - Новая амнистия капитала продлится недолго – с марта по декабрь 2018 г., рассказал министр финансов Антон Силуанов. Но ее условия будут выгоднее, чем в 2015–2016 гг. На этот раз владельцы выведенного из России капитала смогут задекларировать у налоговиков не только открытые, но и уже закрытые до 1 марта банковские счета, рассказал Силуанов.

- Есть разные экономики – для богатых и всех остальных - Миллиардер Рэй Далио, основатель Bridgewater, рассказывает о тенденциях финансового рынка и рассуждает об экономическом неравенстве.

- В Москве установлен рекорд по продажам квартир в новостройках - За весь 2017 год в Москве зарегистрировано 54 207 договоров участия в долевом строительстве и это стало рекордным показателем за всю историю московского рынка жилья, следует из данных Росреестра.

- Telegram собирает на ICO уже $850 млн - Telegram собирается привлечь гораздо больше инвестиций на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) – не $500 млн, как предполагалось, а $850 млн, знают участвовавший в переговорах с Telegram собеседник "Ведомостей" и два человека, знакомых с другими участниками переговоров. По информации последних, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России.

- Введение ремонта по ОСАГО не избавило страховые компании от претензий клиентов - Страховщики начали получать первые иски за отремонтированные автомобили по натуральному ОСАГО. Закон, устанавливающий приоритет ремонта над выплатами, работает с апреля прошлого года, но распространяется только на новые полисы. Теперь страховщик направляет автовладельцев в сервис для ремонта поврежденной машины. Получить возмещение ущерба деньгами можно только в исключительных случаях. Например, если автомобиль не подлежит восстановлению или здоровью потерпевшего нанесен средний или тяжкий ущерб. По данным Российского союза автостраховщиков, ремонтом уже урегулируется около 10–12% от общего количества убытков в ОСАГО.

- Рынок криптовалют за сутки рухнул более чем на 20% - 17 января обвалился рынок криптовалют. По данным Coinmarketcap, в ночь на среду его капитализация достигала $553 млрд, а к 18.30 мск 17 января опустилась на 25% до $414 млрд. Котировки биткойна – главной криптовалюты мира в течение дня неоднократно уходили ниже $10 000, хотя еще в декабре на пике он стоил почти $20 000. Котировки эфириума снижались на 30% до $799, тогда как еще 13 января эта валюта стоила дороже $1400, следует из данных Coinmarketcap.

- "Уральские авиалинии" начнет летать из "Шереметьево" - "С конца марта мы начинаем выполнять рейсы из "Шереметьево" в Екатеринбург, Сочи и Симферополь", – рассказал "Ведомостям" гендиректор и владелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Сейчас авиакомпания летает в "Домодедово", это один из двух ее хабов (второй – екатеринбургское "Кольцово"). "Уральские авиалинии" – крупнейший перевозчик в "Жуковском" и второй по трафику в "Домодедово" (доля не раскрывается).

- У наружной рекламы появится своя "валюта" - Russ Outdoor, Gallery, "Лайса", "Дизайнмастер" и TMG подписали меморандум "О создании индустриальной валюты наружной рекламы", представители перечисленных компаний подтвердили это "Ведомостям".

- Прошлый год стал рекордным для российских эмитентов с 2013 года - В прошлом году российские компании-эмитенты разместили акции на $6,7 млрд (+117% по сравнению с 2016 г.), облигации – на $43,3 млрд (+7%), следует из подсчетов Thomson Reuters. Это лучшие показатели с 2013 г., когда компании разместили акции на $9 млрд и бонды на $74,3 млрд.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Сколько лет? - Проверки детских лагерей отдыха, проведенные Счетной палатой, выявили массу болевых точек в организации отдыха ребят - от структурных до "человеческого фактора". Отчет об этой работе есть в распоряжении "РГ".

- Из роддома - с приданым - Почти три тысячи новорожденных получили в январе подарок от правительства Москвы, заявил глава департамента соцзащиты столицы Евгений Петросян. На "Деловом завтраке" в "РГ" он показал, что дарят новым гражданам РФ.

- Печать заменит сейфы - Расчеты по крупным сделкам предложили проводить через депозитные счета нотариусов. Это защитит граждан от участившихся краж денег из банковских ячеек. Еще одним плюсом станет доступная стоимость услуги.

- Доверяй и принимай - К новым российским купюрам достоинством в 200 и 2000 рублей еще не все привыкли, однако принимать их должны везде, предупредил Роспотребнадзор. За отказ продавцу грозит штраф в 50 тысяч рублей.

- Город как изюминка - На развитие малых городов будет ежегодно выделяться 25 млрд рублей. Об этом заявил Владимир Путин в Коломне, где посетил перинатальный центр, попробовал знаменитую медовую пастилу и побеседовал с участниками Форума малых городов.

- Дело техники - Центризбирком на заседании в среду принял постановление о распределении по регионам комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Суммарно на выборах президента 18 марта будет использоваться 13,6 тысячи аппаратов, с помощью которых, по подсчетам комиссии, смогут проголосовать до 35 миллионов избирателей.

- В особых условиях - Совет Федерации собрался на первое заседание весенней сессии. Верхняя палата парламента до каникул планирует рассмотреть более 130 приоритетных законопроектов.

- Двойной контроль - В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина кипит работа по проверке подписей, собранных в пользу самовыдвиженца. Задача - сдать в Центризбирком "идеальные подписи".

- Ремонт с историей - Минстрой попросит 5 млрд руб. на благоустройство исторических поселений. В программу формирования комфортной городской среды планируется включить исторические поселения и малые города.

- Гектары под урожай - Принудительное изъятие неиспользуемой земли - крайняя мера, но и к ней прибегать необходимо, считает Дмитрий Медведев. Этот механизм власти намерены использовать и дальше для сокращения заброшенных посевных площадей, сказал он.

- Ставки и поставки - Минсельхоз приложит все усилия для того, чтобы цены на топливо не взлетели до небес после старта весенних полевых работ, а сельхозпроизводители продали как можно больше продукции с выгодой для себя. Об этом рассказал вчера в Совете Федерации министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

- Взносам подбирают скидку - Минфин предлагает провести структурную перестройку налоговой системы. В настоящий момент ведомство готовит проект снижения фискальной нагрузки на зарплаты, он будет внесен в весеннюю сессию Госдумы.

- Распаленные солнцем - В первую рабочую неделю этого года число запросов на туры в Египет со стороны россиян выросло почти в шесть раз. Но рвение туристов сдерживает отсутствие прямых рейсов на берег Красного моря.

- На рынок - за оружием - В 2018 году "Рособоронэкспорт" будет участвовать в 23 военно-технических салонах по всему миру. Особое внимание компания уделит Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Латинской Америке.

- Лед не выдержал - МЧС сообщило, что в этом году в обеспечении безопасности в крещенские купания будут задействованы около 9 тысяч сотрудников, а также более 2,5 тысячи единиц техники и около 500 маломерных судов. Дежурство будут нести спасатели и там, где в этом году крещенские купания запрещены по соображениям безопасности.

- Бизнес может бить в "Набат" - Предпринимателям в Татарстане предложили поучаствовать в необычном проекте - системе юридической помощи "Набат", воспользоваться которой можно при возникновении любых проблем. Но в первую очередь это касается тех случаев, когда контролирующие органы вдруг начинают давить на бизнес.

- Ветер задует газовые факелы - России осталось не более 15 лет спокойной жизни в мире традиционных энергоносителей. "После 30-х годов, когда закончится постоянный рост спроса на нефть, нам уже стоит задуматься о том, чем мы будем освещать дома ", - говорят эксперты.

- Хакерам расставят сети - Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке и возврате мошеннических переводов денежных средств. Он предполагает, что системы антифрода станут обязательными для всех кредитных организаций.

- Под ружьем и по лицензии - Депутаты Госдумы направят в правительство РФ законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний. Если закон примут, он позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в различных военных операциях.

- Плати и бери - "Нафтогаз Украины" считает предложенную "Газпромом" цену на газ "привлекательной", что является причиной для его закупки. Об этом сообщил председатель правления украинской компании Андрей Коболев.

- Меньше или равно - Конституционный суд РФ разъяснил правила наложения штрафов на нарушителей законодательства в сфере уплаты страховых взносов. Как следует из решения судей, если в каком-то случае могут действовать старая и новая нормы закона, то применять следует более мягкое наказание.

- Достанет цель и на орбите - Еще одно звено модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ вошло в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Самолеты будут нести службу в одном из авиационных полков в Красноярском крае.

- Урок для пап - На базе Московского института открытого образования 1 февраля запустят общегородской лекторий для родителей, сообщили "РГ" в пресс-службе вуза. Там советами по воспитанию и обучению детей будут делиться профессиональные психологи и педагоги.

- Город несломленных - 18 января, ровно 75 лет назад, была прорвана блокада Ленинграда. К этой дате в Петербурге отношение особое. В Кировском районе Ленинградской области у Ладожского моста будет торжественно открыт музей-панорама "Прорыв".

- Без страховки себе дороже - Отсутствие обязательной страховки подорожает. Депутаты внесли в Госдуму закон, который в разы увеличивает ответственность за отсутствие ОСАГО - с 800 рублей до 5 тысяч.

- Арестовали в палатах - В среду Мотовилихинский суд Перми взял под стражу двух подростков, устроивших поножовщину в школе N 127. Об этом "РГ" сообщили в краевой прокуратуре. Выездное заседание прошло прямо в больнице, где под конвоем в спецблоке находятся виновники ЧП - в палатах работали одновременно два судьи и два гособвинителя. У каждого подростка был свой адвокат.

- Делили на троих - Мосгорсуд признал законным арест бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина, обвиняемого в хищении средств при закупках оборудования.

- Дело в итальянце - Мосгорсуд вчера продлил до 19 марта срок ареста бывшего первого замглавы ГСУСК Москвы Дениса Никандрова по делу о взятке.

- Заплатили сотками - Басманный районный суд Москвы 14 декабря 2017 года продлил до 10 февраля арест президента Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в хищении у кредитной организации 756 миллионов рублей.

- Поляки "зачистят" МИД - Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович планирует уволить из министерства выпускников МГИМО. Их пытаются заменить новыми сотрудниками, "даже если для этого придется снизить планку уровня знаний".

- Не входить - заморожено - Украинских студентов отправили на каникулы и на домашнее обучение, а педагогам рекомендовали уйти в отпуск до весны. У вузов не хватает средств на оплату электричества и отопления.

- "Арго" вернется в Элладу - Возвращаемая капсула российского пилотируемого космического корабля "Союз МС-04", совершившего полет на МКС в прошлом году, может стать основой для создания первого космического музея в Греции.

- Возраст не помеха - Конституционный суд ФРГ отклонил прошение о помиловании служившего в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 96-летнего Оскара Гренинга. Несмотря на преклонный возраст, он отправится в тюрьму.

- Хорошо забытое старое - Власти Швеции перевыпустили брошюру с рекомендациями на случай начала войны. Подобные уже есть в США и Японии, а в Норвегии открылось второе хранилище для спасения знаний человечества. Безопасность в мире ослабла до критического уровня.

- Трамп проверил и голову - Президент США Дональд Трамп полностью здоров благодаря "великолепным генам", хотя ему не помешало бы немного похудеть и ежедневно делать зарядку. Такие выводы о состоянии здоровья 71-Трампа озвучил его личный врач.

- Слово каратиста - Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в Европарламенте, что странам ЕС следует начать налаживать диалог с Москвой. "Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, нашим самым большим соседом", - заявил Борисов.

- Вышло боком - В Санкт-Петербурге по программе капремонта в многоэтажках стали появляться сверузкие лифты. Ширина дверей кабины в таких "нанолифтах", как их прозвали жильцы, не превышает полметра.

- "Витязи" наступают - Новые низкопольные трамваи "Витязи" продолжают завоевывать Москву. Скоро длинные голубые вагоны выйдут на новые маршруты в центре, востоке и юго-востоке города. В Октябрьское депо, обслуживающее десять маршрутов в этих частях города, прибыли первые два вагона.

- Кому жилье по карману - В рейтинге самых дорогих городов Европы по стоимости аренды Москва заняла вторую строчку. По этому показателю она уступает лишь Лондону. Новый рейтинг консалтингового агентства ECA International составлен на основе анализа средних цен аренды четырехкомнатных квартир в центре мировых столиц. Именно такие апартаменты чаще всего снимают иностранные бизнесмены.

- 112 ждут спасения - После публикации "Жизнь под снос" в федеральном выпуске "Российской газеты" N6 (7469) пензенские власти наконец отреагировали на шквал обращений от жителей региона по поводу исключения многоэтажных домов из программы капитального ремонта. На сегодняшний день таких многоэтажек в регионе уже насчитывается 112, и с каждым годом их число растет подобно лавине. А все потому, что аварийный износ конструктивных элементов зданий, построенных в середине прошлого века, наступает быстрее, чем ожидаемый капремонт.

- Брали с оружием - Областные наркополицейские задержали в городе Жуковском банду наркоторговцев. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- Пером и пулей - Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев встретился с представителями СМИ, поздравил журналистов российских телеканалов, печатных и интернет-изданий с прошедшим профессиональным праздником и вручил им ведомственные награды и ценные подарки.

- Собянин встретился с участниками проекта "Лидер. Мед" - Власти Москвы начали формировать кадровый резерв для столичных клиник. Как заявил сегодня мэр Сергей Собянин на встрече с участниками нового проекта по отбору перспективных работников "Лидер. Мед", в общей сложности на конкурс было подано более 6 тысяч заявок. По итогам четырех отборочных этапов победителями стали 300 специалистов, которые теперь будут претендовать на самые высокие должности.

- Дрон в помощь - Разработка московских инженеров в ближайшее лето послужит для безопасности горожан - водную гладь Борисовских прудов будет патрулировать коптер, который позволит спасателям следить за обстановкой и сможет доставить тонущему человеку спасательный жилет. Тестировать новинку начнут уже в июне, с началом купального сезона.

ИЗВЕСТИЯ

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- Производственный роман - Российское производство стало более привлекательным для отечественных инвесторов. Такой вывод сделали эксперты компании Ernst & Young (EY) на основе опроса крупных предпринимателей. Примечательно, что наш рынок интересен бизнесу не только повышенной доходностью, но и улучшением конъюнктуры в индустрии. Санкции, грозящие российским предпринимателям за рубежом, только усилили приток капиталовложений в реальный сектор в России. В своей стране инвесторы больше защищены от влияния ограничений со стороны США и Европы, полагают эксперты.

- "Намолчали" на 150 миллиардов - Внешэкономбанк заработал будущим пенсионерам по расширенному портфелю пенсионных накоплений в 2017 году 150 млрд рублей. Об этом говорится в материалах корпорации об инвестировании, которые имеются в распоряжении "Известий". Доходность эксперты оценили в 8,7% годовых, что в 3,5 раза превышает прошлогоднюю инфляцию. Большую часть ВЭБ заработал на госбумагах Минфина и облигациях российских компаний. В этом году заработок от инвестирования пенсионных средств снизится, уверены аналитики.

- Выборы без границ - Несмотря на сложную обстановку, на Украине будут созданы избирательные участки и участковые комиссии для голосования россиян на президентских выборах, сообщил "Известиям" член Центризбиркома Василий Лихачев. ЦИК совместно с МИДом прорабатывают усиление мер безопасности, отметили собеседники "Известий" в ведомствах. При этом аналогичные проблемы предстоит решить и в ряде регионов Ближнего Востока — например, в Ираке, Ливии и Йемене. Пока рассматривается схема организации голосования, которая применялась во время выборов в Госдуму в 2016 году — тогда избирательные участки были организованы в посольстве РФ в Киеве и в генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове. Эксперты уверены, что высокой явки на украинских участках ждать не стоит, поскольку в стране будет сделано все для того, чтобы российский избиратель не смог проголосовать.

- С перелома снимут жгут - В Госавтоинспекцию поступил проект поправок в экзаменационные билеты для водителей. Его разработали Межрегиональная ассоциация автошкол совместно с НИИ Минздрава РФ. Они предложили исправить 14 билетов по первой помощи, где ранее нашли ошибки общественники. В ГИБДД тогда обещали принять меры, но пока не сделали этого.

- Малым городам окажут большую поддержку - Вподмосковной Коломне президент России Владимир Путин встретился с участниками Форума малых городов и исторических поселений. Глава государства сообщил, что программа развития таких территорий будет продолжена: в течение трех лет регионам выделят по 25 млрд рублей ежегодно. Малые города получат отдельный транш в 5 млрд рублей. Кроме того, населенные пункты, где живут до 50 тыс. человек, подключат к программе "Сельский доктор", чтобы привлечь фельдшеров и врачей. Президент подчеркнул, что финансирование и этой программы будет обеспечено за счет федерального бюджета.

- В судах появятся миротворцы - Верховный суд РФ предлагает ввести новый способ решения спора — при участии судебного примирителя. Он должен помочь сторонам найти компромисс. В случае если дело решится миром, часть госпошлины стороны получат назад. Примирительные процедуры возможны по любым делам, кроме уголовных и об административных правонарушениях, в том числе и в спорах с государством. Соответствующий законопроект (есть у "Известий") намерен сегодня обсудить пленум ВС.

- Ядерная сделка не обсуждается - Иран не примет никаких изменений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ни сейчас, ни в будущем. Об этом сказал "Известиям" руководитель отдела медиадипломатии посольства исламской республики в Москве Масуд Афшар. Более того, Иран готов поступить аналогично в случае, если Вашингтон все же разорвет сделку, отмечают в Тегеране. Президент США Дональд Трамп, не раз критиковавший ядерную сделку, подписанную в 2015 году шестеркой международных посредников и Ираном, поручил своей администрации проработать возможность внесения изменений в документ и заявил о планах выхода из СВПД. По словам главы Белого дома, Тегеран нарушает условия сделки. В МАГАТЭ "Известия" заверили, что у них нет данных о нарушениях договора Ираном.

- Карзаю карта в руки - Экс-президент Афганистана Хамид Карзай поддержал дорожную карту, инициирующую переговоры Кабула с движением "Талибан" (организация запрещена в РФ). Об этом политик, возглавлявший страну в 2001–2014 годах, заявил "Известиям". Он также отметил, что готов приехать в Москву, чтобы принять участие в консультациях и таким образом поддержать миротворческие усилия России. Дипломатический источник "Известий" в Москве подчеркнул важность позиции Карзая — одного из немногих политиков, поддерживающих контакты как с правительством, так и с лидерами талибов.

- Медленная смерть в чешской тюрьме - Состояние здоровья задержанного в Праге по требованию американских спецслужб гражданина РФ Евгения Никулина серьезно ухудшилось. Ситуация может стать критической, сообщил "Известиям" адвокат Владимир Макеев. По его словам, россиянин нуждается в специализированной медицинской помощи, в которой ему отказывают. В посольстве России в Чехии "Известиям" заявили, что будут делать все возможное для соблюдения прав Евгения Никулина.

- "Чайка" еще полетает - Главное командование Военно-морского флота приняло решение продлить жизнь уникальному самолету Бе-12 "Чайка". Эти машины относятся к классу амфибий. Они могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В ходе модернизации "Чайки" получат принципиально новую поисково-прицельную систему и современное вооружение. Бе-12 считаются старейшими самолетами, стоящими на вооружении ВС РФ. Первые "летающие лодки" поступили в ВМФ СССР еще в середине 1960-х годов.

- "Массового гиперзвукового оружия ожидать не стоит" - Вконце ноября прошлого года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что в России ведется разработка гиперзвукового оружия и результаты могут стать доступны военным в перспективе 10 лет. Проекты создания сверхскоростных летательных аппаратов реализуются в США, Европе и Китае. В интервью "Известиям" Герой Труда РФ и Герой Социалистического Труда Герберт Ефремов (в настоящее время советник главы корпорации "НПО машиностроения" по науке) рассказал о задачах, решаемых создателями гиперзвукового оружия.

- Патенты на ветер - Российский бюджет недополучил за полтора года почти полтриллиона рублей от изобретений. Только треть всех профинансированных из казны разработок запатентовали. Оставшаяся часть не принадлежит государству и не приносит доход. Это показали итоги проверок, проведенных Роспатентом за 2016-й и первые шесть месяцев 2017 года. Как отмечают эксперты, нередко авторы исследований скрывают их результаты. Им выгоднее провести работу на госденьги, а зарегистрировать изобретения на себя.

- Таблетки катятся к импортозамещению - Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке достигла 84%, рассказал "Известиям" глава Минпромторга Денис Мантуров. Это максимум за всю историю измерений. Рост должен продолжиться и в этом году — до 90% по итогам 2018-го. По словам экспертов, это позволит добиться дальнейшего снижения цен на жизненно важные лекарства.

- Вышли из штопора - Аварийность в российской авиации снижается: количество погибших в происшествиях с воздушным транспортом упало в прошлом году до 51 человека. В 2016 году было 59 смертей при большем количестве самих инцидентов — 52 против 39 в прошлом году. Основные причины происшествий год от года не меняются — это низкая подготовка пилотов, халатность и пьянство.

- Уже не гуманист - Эммануэль Макрон проведет по другую сторону Ла-Манша. Задача президента Пятой республики — убедить британского премьера Терезу Мэй больше внимания уделять проблеме нелегальных мигрантов, мечтающих попасть в Соединенное Королевство, но застрявших во французском Кале. Впрочем, если взаимопонимания (и денег) от Лондона добиться не получится, у Макрона есть и альтернативный план борьбы с нелегалами: в феврале французское правительство представит новое миграционное законодательство, из-за которого правозащитники и левые уже навесили на президента ярлык "враг гуманизма". "Известия" изучили, насколько серьезно с момента инаугурации трансформировались взгляды хозяина Елисейского дворца на проблему миграции.

- Покупка биткоинов — неудачное вложение - Россияне довольно поверхностно знакомы с криптовалютой, которую измеряют в биткоинах. Несмотря на то что 56% респондентов известно это понятие, их знания не всегда соответствуют действительности. 14% слышали только название, еще 30% не знакомы и с ним. Это следует из опроса ВЦИОМа, с которым ознакомились "Известия".

- Пользователей соцсетей в России стало вдвое больше - Доля россиян, которые пользуются социальными сетями, за шесть лет выросла почти вдвое — с 35% до 59%. Половина из них проводят в сетях до часа в день, а четверть — до четырех часов. Такие данные были получены социологами "Левада-центра". Большинство россиян считает, что люди выкладывают в интернет слишком много информации о себе. Эксперты объясняют влечение к соцсетям дефицитом общения в реальном мире.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Вагон и маленькая аренда - МВД проводит проверку сделки Федеральной грузовой компании (ФГК) по аренде 27,2 тыс. полувагонов у "УВЗ-Логистик" ("дочка" Уралвагонзавода), которая была заключена в марте 2016 года. Об этом РБК рассказали три источника в железнодорожных операторах — конкурентах "УВЗ-Логистик" и подтвердил представитель "Ростеха" (в декабре 2016-го получил в собственность 100% Уралвагонзавода).

- Россия ставит антидопинговый барьер - Совет Федерации подготовил предварительную версию списка причастных к отстранению России от Олимпиады-2018 лиц, на которых могут быть распространены санкции. В нем, частности, глава WADA Крейг Риди и спецпрокурор США Роберт Мюллер.

- Проверка связей - По решению суда арестован Сергей Соколов, в прошлом глава службы безопасности Бориса Березовского. РБК разобрался, с чем связан арест создателя охранного предприятия "Атолл" и бывших работников "Тольяттиазота".

- Шаг в сторону от Мадрида - Парламент Каталонии избрал спикером депутата от сепаратистской левой республиканской партии. Следующий пункт в повестке — выборы главы правительства, на эту должность претендует экс-глава региона Карлес Пучдемон.

- Принуждение к отпуску - У конгресса США остались считаные дни, чтобы избежать прекращения работы правительства и отправки федеральных служащих в вынужденные отпуска. Предыдущее закрытие правительства обошлось в $24 млрд и стоило конгрессу популярности.

- Украина реверсирует к России - В Киеве сочли привлекательной цену российского газа и заявили о готовности возобновить закупки. Впрочем, для этого "Нафтогазу" придется погасить долг на $2 млрд и внести предоплату.

- Приложились как следует - Россияне потратили на мобильные приложения в 2017 году $580 млн, подсчитали аналитики App Annie. При этом Россия впервые вошла в десятку крупнейших стран по уровню выручки в магазине Google Play.

- Без лишних слов - Собрания сотрудников фирм, 67% из которых не приносят никаких результатов, уступают место современным средствам планирования. Даже там, где не получается полностью избавиться от совещаний, их ограничивают по времени и составу.

- Кризис оптимизма - Перелом на рынках, популизм политиков и завышенные ожидания от технологий — список самых серьезных глобальных рисков на 2018 год представил Давосский форум.