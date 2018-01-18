Нигерия подала иск к JP Morgan, обвинив его в переводе средств по незаконной сделке - СМИ

МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Нигерия подала иск в лондонский суд против американского банка JP Morgan Chase на 875 миллионов долларов, обвинив его в переводе средств компании экс-министра нефти страны Дэн Этете в рамках сделки, которая признана в стране незаконной, пишет агентство Рейтер.

Нигерия подала иск против JP Morgan Chase, обвинив банк в халатности при переводе средств в рамках сделки 2011 года между нефтяными компаниями Royal Dutch Shell, Eni и рядом других и оператором Malabu Oil & Gas, который принадлежал экс-министру нефти Нигерии Дэн Этете. Нефтедобывающие компании осуществили платеж в размере 1,3 миллиарда долларов для приобретения нефтяного месторождения OPL 245. Нигерия позже признала сделку незаконной.

По мнению нигерийской стороны, JP Morgan действовал с "грубой небрежностью", разрешив передачу денег без дальнейших проверок.

"Если ответчик действовал с разумной осторожностью и проявлял должную осмотрительность, он должен был знать или, по крайней мере, подозревать ..., что ему было предложено перевести средства третьим лицам, которые пытались неправильно их использовать", - цитирует агентство текст искового заявления.

Представитель JP Morgan заявила в четверг, что банк отвергает обвинения и "считает утверждения, сделанные в заявлении, необоснованными и несостоятельными".