Стоимость нефти ускорила рост на комментариях по ОПЕК+ и конфликте на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста вечером в понедельник, так как инвесторы отыгрывают комментарии министра энергетики Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+ и новости о военной операции Турции на севере Сирии, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61%, до 69,03 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,38%, до 63,56 доллара за баррель.

Участники рынка продолжают отыгрывать слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который днем ранее заявил журналистам, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки - но с его форматом пока не определились. Министр также добавил, что баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года. В воскресенье в Омане состоялось заседание министерского комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке.

Кроме того, нефтяные цены поддерживают события в Сирии, отмечают эксперты. "Конфликт между курдами и Турцией подразумевает, что цены на нефть будут расти и дальше из-за стратегического положения затронутого региона на маршрутах поставок нефти", - приводит агентство Рейтер слова директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.