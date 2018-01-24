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Следующие переговоры с вице-президентом ЕК Шефчовичем пройдут в марте – Новак


Энергосети / Рынки

ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. Очередные переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчович пройдут в марте, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы договорились, что мы продолжим переговоры, консультации. Очередные переговоры состоятся в марте месяце", - сообщил Новак, говоря о прошедших в среду переговорах с Шефчовичем.

Минэнерго РФ в среду сообщало, Новак и Шефчович на встрече обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, транзит российского газа через Украину, реализацию проектов "Северный поток–2" и "Турецкий поток", десинхронизацию энергокольца БРЭЛЛ, а также перспективы газовой энергетики на мировом рынке.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

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