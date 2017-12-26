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"Интер РАО" обсудило планы развития бизнеса в Грузии с министром экономики страны


Энергосети

ТБИЛИСИ, 26 янв /ПРАЙМ/. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили в четверг провел в Тбилиси встречу с руководством российской компании "Интер РАО" IRAO, обсудив планы развития ее бизнеса в стране, сообщает пресс-служба министерства.

"На встрече представители "Интер РАО" обсудили стратегию развития зарубежных активов компании, в том числе в Грузии. На встрече стороны также рассмотрели вопросы импорта электроэнергии и технические вопросы", - говорится в заявлении на сайте министерства.

"Интер РАО" в 2011 году купила две ГЭС в Грузии — Храми-1 и Храми-2 — общей мощностью 227 мегаватт, 100% которых владеет ее нидерландская "дочка". Холдингу также принадлежит 75,11% электросетевой компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси.

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