ОБЗОР: "Интер РАО" раскритиковала законопроект об "умных счетчиках" электроэнергии

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших российским энергокомпаний - "Интер РАО" IRAO - раскритиковала законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии, который предполагает внедрение "умных счетчиков". В частности, компания считает, что из законопроекта необходимо исключить возможность роста тарифов.

Законопроект сейчас находится в Госдуме, в ноябре он был принят в первом чтении.

Интеллектуальная система учета включает в себя, в частности, и умные счетчики, способные удаленно передавать показатели, и различные датчики, позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения.

Предполагается, что создание интеллектуальных систем учета позволит значительно снизить потери электроэнергии, операционные затраты электросетевых и энергосбытовых компаний, обеспечить адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электроэнергию, а также повысить "наблюдаемость" электросетевого комплекса.

На круглом столе в Совете Федерации, где обсуждали законопроект об интеллектуальных системах, глава самой крупной российской электросетевой компании - "Россети" - Павел Ливинский отметил, что потери в распределительных сетях сейчас в среднем составляют 15%, при интеллектуальном учете - 9%. По оценке Ливинского, фактический эффект от внедрения таких систем - 40-50 миллиардов рублей в год общей экономии.

Он также поднял проблему учета электроэнергии в многоквартирных домах.

"Возьмем многоквартирный дом. Потребитель не мотивирован, чтобы устанавливать прибор учета на вводе в дом, потому что потери во внутридомовой сети тогда автоматом будут относиться на управляющую компанию, на жильцов. В принципе, к сетевому комплексу это не имеет отношения", - заявил Ливинский, отметив, что сейчас эти потери ложатся не сетевые компании.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ

Законопроект об интеллектуальных системах учета в ходе обсуждения в Совете Федерации подвергся серьезной критике со стороны компании "Интер РАО".

Участникам круглого стола раздали копии письма председателя правления "Интер РАО" Бориса Ковальчука руководителю комитета Совфеда по экономической политике Дмитрию Мезенцеву. В письме перечисляются минусы законопроекта и поправки к нему. Также руководитель блока розничного бизнеса "Интер РАО" Дмитрий Орлов разъяснил позицию компании.

По словам Орлова, одним из самых больших рисков является то, что законопроект предусматривает возможность включения в тариф сетевых компаний средств для установки "умных счетчиков" электроэнергии.

"Хотел бы напомнить, что за последние пять лет, начиная с 2012 года, сетевая составляющая в конечной структуре тарифа выросла практически в два раза - с 30% до 60%. Стоимость системы (интеллектуального учета - ред.) по оценкам разных экспертов, колеблется от 800 миллиардов до 2,5 триллионов рублей. Естественно, включение в тариф приведет к существенному росту цены для конечного потребителя", - прокомментировал Орлов.

"Еще нюанс. За последние несколько лет потребители очень активно устанавливали интеллектуальные системы учета. Например, "Роснефть" ROSN потратила на эти цели более 10 миллиардов рублей. Возникает вопрос, что делать с этим средствами. Законопроект на сегодняшний момент времени не учитывает вложенные потребителями инвестиции в организацию учета и накладывает на этих же потребителей новые расходы в составе тарифа на создание дублирующих систем на базе сетевой организации", - отметил Орлов.

К числу рисков он отнес также то, что в законопроекте нет предложения по санкциям для сетей за ненадлежащее выполнение обязанностей по созданию и эксплуатации интеллектуальных систем. Кроме того, по словам Орлова, за границами законопроекта остаются многоквартирные жилые дома, частный сектор в виде садоводств, дачных объединений, бесхозные сети - это более 50% точек учета электроэнергии, и неясно, кто в них будет отвечать за потери энергии.

Еще один момент, который отметил Орлов - неотрегулированность взаимодействия разных электросетевых компаний: помимо госхолдинга "Россети", в России есть около трех тысяч небольших территориальных сетевых компаний, и у каждой будет право устанавливать свою систему учета.

Представитель "Интер РАО" подчеркнул предусмотренную в законопроекте монополию сетевых компаний на создание интеллектуальных систем учета, что противоречит принципам конкуренции.

"Законопроект требует существенной доработки. В настоящий момент, как нам кажется, для развития и создания интеллектуального учета, необходимо введение стандартизированной формы передачи данных, а также необходимо определить переходный период в целях сохранения систем учета, уже установленных потребителями, на которые они потратили существенные деньги. И необходимо исключить рост тарифов", - заявил Орлов.

Он отметил, что в законе должно быть предусмотрено право на внедрение интеллектуальных систем учета теми компаниями, у которых полные и актуальные базы данных коммерческого учета, схемы энергоснабжения.