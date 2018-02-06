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Венесуэла хочет предложить производителям нефти завести собственную криптовалюту - Мадуро


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает возможным для всех стран ОПЕК+ завести собственную криптовалюту.

"Я предложу официально всем членам ОПЕК и не входящим в ОПЕК странам выработать совместный механизм криптовалюты, поддержанной нефтью", - заявил Мадуро после встречи с генсеком ОПЕК в Каракасе. Его выступление транслировалось государственным телевидением.

Ранее Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты "петро". По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть "финансовую блокаду" Венесуэлы. Министерство финансов страны уточняло, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

В начале января Мадуро объявил о начале эмиссии 100 миллионов "петро". Каждый "петро" будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти. Всего Венесуэла выделила пять миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.

В конце января был опубликован White Paper — документ для инвесторов, в котором указаны архитектура проекта, его плюсы и риски "петро". Согласно документу, предварительные торги (pre-sale) стартуют 20 февраля, в ходе них покупатели смогут приобрести 38,4% планируемой эмиссии, или 38,4 миллиона токенов.

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