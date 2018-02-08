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Кабмин РФ обсудит проект ужесточения ответственности за воровство энергоресурсов


Энергосети

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об усилении административной ответственности за самовольное подключение к энергосетям и несанкционированное использование энергоресурсов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"В целях повышения ответственности за несанкционированное потребление энергетических ресурсов законопроектом предлагается установить более жёсткие меры административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергоресурсов", — говорится в сообщении.

Административная ответственность за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа предусматривается статьей 7.19 КоАП. При этом правоприменительная практика выявила недостаточность предусмотренных мер воздействия, отмечал кабмин.

Например, в сфере электроэнергетики, по данным сетевых операторов, более 18% лиц, совершавших незаконное подключение и бездоговорное потребление электрической энергии, совершали в течение последующих трех лет аналогичные деяния повторно.

В целях повышения ответственности за несанкционированное потребление энергоресурсов проектом предлагается дополнить статью 7.19 КоАП частью второй, устанавливающей более жесткие меры за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергоресурсов.

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