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Израильская алмазная биржа выпустит криптовалюту, обеспеченную бриллиантами


Мировая экономика

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 фев /ПРАЙМ/. Израильская алмазная биржа, одна из крупнейших в мире, анонсировала выпуск собственной криптовалюты, обеспеченной бриллиантами.

Она будет иметь две разновидности - Carat, которая ориентирована на широкий круг инвесторов, и Cut, которую предполагается использовать для расчетов между профессиональными участниками алмазного рынка.

"Новая криптовалюта... будет подкреплена закупками алмазов на израильском рынке и отображаться в качестве обновляемого индикатора в торговом зале и на различных торговых интернет-сайтах наряду с другими национальными и международными экономическими показателями", - сообщила биржа.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на управляющего директора биржи Эли Авидара пишет, что стоимость Carat будет на 25% обеспечиваться бриллиантами, имеющимися в распоряжении торговой площадки.

"Это должно сделать ее привлекательной по сравнению с 1,4 тысячи криптовалют, которые существуют в мире", - цитирует его агентство.

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