ОБЗОР - Промышленность РФ все больше использует энергию собственных электростанций

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Цена на электроэнергию и мощность на оптовом энергорынке в 2018 году может вырасти на 7,2% при прогнозе инфляции в 4%, свидетельствуют материалы ассоциации "НП Совет рынка", с которыми ознакомились "РИА Новости". На фоне таких прогнозов и обсуждений новых инвестиций в энергоотрасль крупные потребители заявляют о росте производства электроэнергии собственными электростанциями.

Согласно материалам "НП Совет рынка", в 2019 году рост цен на оптовом энергорынке может ускориться до 11,9%. С 2020 года, исходя из нынешний составляющих цены, рост замедлится до 2,9%.

В электроэнергетике в настоящее время активно идет обсуждение модернизации теплоэлектростанций (ТЭС). Из-за окончания масштабного строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 триллиона рублей, говорил на ноябрьском совещании у президента Владимира Путина глава Минэнерго Александр Новак. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт ТЭС, отмечал министр.

По итогам совещания в декабре были опубликованы поручения президента, согласно которым правительство должно к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание нужно обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизацию атомной энергетики.

Крупные потребители энергии с самого начала дискуссии напоминали, что ДПМ вводили как разовый механизм и с его окончанием обещали уменьшение расходов на энергию. Они отмечали, что до 2023 года включительно прогнозируется избыток генерации, а мощность станций используется примерно на 50%. Сомнения прежде всего вызывает необходимость модернизировать ТЭС, как сейчас обсуждается, именно за счет спецнадбавок к цене, а не ресурсов энергокомпаний.

РЕСУРСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На фоне обострившихся обсуждений - ведь механизм инвестирования в модернизацию ТЭС надо определить к 1 марта - потребители сообщают о новых рекордах по выработке электроэнергии собственными электростанциями. По сути, они пытаются голосовать ногами, отдаляясь от единой энергосистемы.

Так, группа НЛМК увеличивает долю собственной генерации в балансе электропотребления Новолипецкого комбината с 53% до 59% за счет пуска нового турбогенератора мощностью 60 МВт. НЛМК рассчитывает, что ввод нового оборудования на 3% снизит затраты предприятия на закупку энергоресурсов.

Череповецкий металлургический комбинат компании "Северсталь" CHMF в 2017 году достиг максимальной за всю историю предприятия годовой выработки электроэнергии, увеличив ее на 1,15%. Как сообщалось в пресс-релизе компании со ссылкой на слова генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадима Германова, рост генерации позволил комбинату увеличить долю собственной электроэнергии в общем объеме потребления до 78,3%. Экономический эффект от роста выработки электроэнергии составил 38 миллионов рублей.

В Единой энергосистеме России, по данным "Системного оператора" электростанции промышленных предприятий в 2017 году выработали на 1,2% больше электроэнергии, чем в 2016 году - 60,2 миллиарда кВт.ч. Основную нагрузку по производству электроэнергии традиционно несли ТЭС, которые выработали 611,3 миллиарда кВт.ч (на 0,5% меньше, чем в 2016 году). На втором месте гидроэлектростанции - 178,9 миллиарда кВт.ч (рост на 0,3%), на третьем - атомные с выработкой в 202,6 миллиарда кВт.ч (рост на 3,3%).

При этом производство электроэнергии собственными электростанциями промпредприятий больше объема производства таких крупных энергокомпаний, как, например, "Юнипро", "Т Плюс", "Энел Россия".