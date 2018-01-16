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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в плюсе, кроме АФК


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги в четверг на Лондонской фондовой бирже (LSE) положительной динамикой, подешевели лишь расписки АФК "Система" AFKS, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,27% - до 5,73 доллара, "Лукойла" LKOH - на 2,29%, до 66,04 доллара, "Новатэка" NVTK - на 3,45%, до 141 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,75% - до 4,81 доллара, "Газпром нефти" - на 3,51%, до 25,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,95% - до 20,9 доллара, НЛМК - на 3,45%, до 26,38 доллара, "Северстали" CHMF - на 3,4%, до 16,71 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 1,68% - до 1,82 доллара, Сбербанка SBER - на 3,03%, до 20,08 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3,19% - до 21 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT увеличилась на 1,4% - до 19,6 доллара, "Ленты" - на 1,35%, до 6,78 доллара. Цена расписок АФК "Система" снизилась на 0,97% - до 4,31 доллара.

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