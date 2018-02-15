Нефть торгуется разнонаправленно, WTI дорожает на слабом долларе

МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером торгуются разнонаправленно - Brent дешевеет, в то время как WTI дорожает благодаря слабому доллару, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.38 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% - до 64,05 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58% - до 60,95 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался в ходе торгов до отметки в 88,5 пункта. Ранее индекс торговался так в начале февраля, еще раньше - в середине декабря 2014 года.

"Я удивлен, что цены на нефть сегодня снижаются, учитывая более слабый курс доллара. Сейчас котировки доллара оказывают большее влияние на торги нефтью, чем фундаментальные факторы", - приводит агентство Рейтер мнение управляющий инвестиционными портфелями в Tortoise Energy Роб Туммель (Rob Thummel).

В среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил мнение о том, что странам-участницам соглашения ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки. Министр добавил, что о выходе из соглашения говорить пока рано. Этот фактор также оказывает положительное влияние на нефтяные котировки.

"Халид аль-Фалих дал ясный намек на то, что выход их сделки ОПЕК+ вряд ли будет на повестке дня в этом году", - добавляет в своем комментарии изданию аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили сделку - до конца 2018 года.