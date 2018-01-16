Путин встретится с главой "Газпрома" Миллером

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин встретится в пятницу с председателем правления ПАО "Газпром" GAZP Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба Кремля.

"По случаю 25-летия компании 16 февраля президент РФ Путин проведет рабочую встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Миллером. Глава "Газпрома" проинформирует президента России о результатах работы компании", - говорится в сообщении.

Кроме того, в режиме телемоста Путин ознакомится с некоторыми спортивными объектами, построенными в рамках социальной программы "Газпром" - детям".

ПАО "Газпром" осваивает газовые месторождения от Баренцева моря на западе до Охотского моря на востоке. Компания владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния российским и иностранным потребителям.

Более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья являются потребителями российского газа. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

ДОБЫЧА И ЭКСПОРТ

"Газпром" в 2017 году поставил рекорд по экспорту газа в ЕС. Объем экспорта в дальнее зарубежье в 2017 году составил 194,4 миллиарда кубометров, увеличившись на 8,4%. Доля российского газа в ЕС в 2017 году выросла до 34,7% с 33,1% в 2016 году, сообщала в феврале компания.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявлял журналистам, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.

В 2017 году компания увеличила добычу газа на 12,4% - до 471 миллиарда кубометров. По словам руководства "Газпрома", это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 миллиарда кубометров.

В 2018 году добыча может вырасти на 1% - до 476 миллиардов кубометров.

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2018 год утверждена в размере 1,278 триллионов рублей. Глава компании Алексей Миллер в конце ноября сообщил на встрече с Путиным, что "Газпром" в 2019 году планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей. При этом "Газпром" в ближайшие два года сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей в год.

"ГАЗПРОМ" - ДЕТЯМ"

Как говорится в сообщении на сайте компании, программа "Газпром" - детям" с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. За период до 2015 года включительно в рамках программы были построены и реконструированы 1302 спортивных и культурных объекта. Общая сумма финансирования объектов, включая строящиеся в настоящее время, составила 48,8 миллиарда рублей. Объем благотворительной помощи, направленной на развитие детского спорта и творчества, закупку спортивного инвентаря и организацию спортивных секций и кружков, за эти годы составил свыше 1,1 миллиарда рублей.

Последнее сообщение о введении нового объекта в рамках программы датировано серединой декабря прошлого года, тогда был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Новочеркасске Ростовской области.