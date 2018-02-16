ОБЗОР - Греция получила два обязывающих предложения на покупку 66% оператора ГТС DESFA

АФИНЫ, 16 фев /ПРАЙМ/. Фонд использования госимущества Греции HRADF получил два обязывающих предложения на покупку 66% акций оператора греческой газотранспортной системы DESFA, говорится в сообщении фонда.

Обязывающие предложения подали два консорциума. В первый входят Snam S.p.A., Enagas Internacional S.L.U. и Fluxys S.A. Во второй - Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. и Европейский банк реконструкции и развития.

Процесс оценки предложений на тендере начнется немедленно, сообщил фонд.

УЧАСТНИКИ КОНЦОРЦИУМОВ

В одном из прошедших во второй этап консорциумов ведущую роль играет Snam (50%-ное участие), которая работает в Италии через три дочерние компании. Snam является акционером Трансадратического газопровода (TAP) и операторов газопроводов по всей Европе.

Enagas Internacional, S.L.U. является дочерней компанией испанской Enagas SA, осуществляющей деятельность по разработке, строительству, обслуживанию и эксплуатации газовой инфраструктуры (трансмиссии, подземных хранилищ и заводов по производству СПГ). Она также участвует в TAP.

Fluxys S.A. (16,7% в консорциуме) - бельгийская независимая газовая инфраструктурная группа, работающая на европейском рынке, участвует в TAP. Группа Fluxys является крупным газотранспортным оператором с правом собственности в различных газотранспортных системах по всей Европе, занимается транспортировкой и хранением газа, СПГ.

Второй участник тендера – консорциум во главе с Regasificadora del Noroeste S.A. Эта испанская компания со штаб-квартирой в Мугардос занимается транспортировкой и регазификацией природного газа. Она транспортирует природный газ по всему северо-западу Испании, эксплуатирует 130 километров национальной сети магистральных трубопроводов в Испании, а также управляет терминалом СПГ в Мугардос. Комапния является на 75% дочерней компанией Reganosa Holdco, S.L.

Другая входящая в консорциум испанская компания Reganosa Asset Investments, S.L. является 100%-ной дочкой Reganosa Holdco, S.L.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. – оператор национальной системы транспортировки природного газа в Румынии. Компания управляет газопроводной системой, которая подключена к Болгарии, Венгрии, Молдове и Украине.

Первый тендер по продаже 66% DESFA прошел еще в июне 2013 года. Его выиграла Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), предложившая 400 миллионов евро. Однако в ноябре 2016 года сделка была разорвана - Еврокомиссия запретила продажу контрольного пакета DESFA, потребовав уменьшить пакет SOCAR до 49%, а власти Греции отказались снизить цену на пакет акций. Новый тендер был объявлен 26 июня 2017 года.

Как сообщало Минэнерго Греции, согласно соглашению с международными кредиторами потенциальный инвестор должен быть европейским оператором, но может создать консорциум с инвесторами из третьих стран. Это объясняется "соображениями безопасности поставок энергоносителей как в Грецию, так и в Европейский союз".