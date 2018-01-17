ОБЗОР - Потанину и Дерипаске удалось мирно прожить в "Норникеле" лишь пять лет

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Крупнейшие совладельцы "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина и "Русал" Олега Дерипаски - спустя пять лет после заключения соглашения о прекращении акционерного конфликта вновь встретились в суде из-за акций ГМК "Норникель".

В пятницу стало известно о том, что холдинг "Интеррос" сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN, однако структура "Русала" обратилась в лондонский суд с требованием заблокировать сделку.

"Интеррос" является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Акционерный конфликт в "Норникеле" начался практически сразу после того, как "Русал" в конце апреля 2008 года стал акционером ГМК и длился на протяжении нескольких лет. Одной из первых претензий алюминиевого гиганта стал неподходящий состав совета директоров "Норникеля", который был избран на годовом собрании акционеров. Со временем к этому добавились недовольства по поводу работы менеджмента, стратегии развития компании, снижения ее капитализации, ущемления интересов миноритарных акционеров.

Особенно "Русал" не устраивал размер ежегодных дивидендов ГМК. Помимо прочего алюминиевый гигант оспаривал обратные выкупы акций "Норникеля" и вел другие судебные разбирательства по ряду вопросов, касающихся деятельности компании.

Разрешить спор между Потаниным и Дерипаской пять лет назад удалось при посредничестве Романа Абрамовича. В декабре 2012 года "Русал" и "Интеррос", а также компания Millhouse Capital Абрамовича подписали соглашение о прекращении акционерного конфликта, а также об объединении усилий для совершенствования системы корпоративного управления и роста капитализации ГМК.

"Русал" и "Интеррос" продали Millhouse часть своих акций "Норильского никеля" и погасили все квазиказначейские акции ГМК. После этого доля "Интерроса" в ГМК составила 30,3%, "Русала" - 27,8%, Millhouse (а позднее другой структуры Абрамовича - Crispian) - 5,87%. В январе прошлого года структура Абрамовича сократила свою долю в ГМК с 5,4% до 4,95% акций.

ЖИТЬ В МИРЕ

Соглашение при этом предусматривало ряд контролирующих параметров, в том числе введение периода lock-up по акциям ГМК. "Русал" и "Интеррос" не могли в течение 5 лет с момента подписания соглашения продать или иным образом провести отчуждение акций ГМК, а Millhouse не должна была продавать долю в ГМК в течение трех лет.

Тогда, в декабре 2012 года, Потанин говорил, что по истечении периода lock-up акционеры просто должны "жить в мире". "Всё соглашение можно разделить на два периода — первые пять лет, в течение которых более-менее понятно, как будет происходить и управление компанией, и что компания должна сделать, и последующие пять лет, где есть общее соглашение акционеров: жить в мире, но нет обязательств по lock-up и другим параметрам", - говорил Потанин.

По информации СМИ, по истечении lock-up периода действует право "первого отказа": в том случае, если один из акционеров решит продать свой пакет частично или полностью, он обязан сначала предложить бумаги двум остальным сторонам и только после получения отказа - третьим лицам.

ВСТРЕЧА В СУДЕ

В "Интерросе" РИА Новости заявили, что предложение структуре Абрамовича о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" сделано в соответствии с соглашением акционеров компании, а иск "Русала" с требованием заблокировать сделку назвали необоснованным. Также в "Интерросе" сообщили, что получили от Crispian встречное предложение в соответствии с соглашением акционеров "Норникеля". При этом "Русал" не сообщал, получил ли он соответствующее предложение от структуры Абрамовича.

Стороны уже приступили к слушаниям по этому спору в Высоком суде Лондона. В пятницу прошло первое техническое судебное заседание, в ходе которого стороны предложили рассмотреть спор в ускоренном порядке, а также завершить дело до июня.

Как сообщил РИА Новости представитель одной из юридических компаний, представлявших интересы компаний в суде, Высокий суд Лондона в начале следующей недели утвердит расписание слушаний. Следующие заседания предварительно намечены на конец февраля и начало марта.

АКЦИИ "НОРНИКЕЛЯ" ОБНОВИЛИ МИНИМУМЫ ГОДА

Рынок на новый поворот в отношения Потанина и Дерипаски отреагировал резко отрицательно. Акции "Норникеля" в течение дня демонстрировали нисходящую динамику, которая усилилась после 13.30 мск, и дно на уровне 10,422 тысячи рублей (минимум с 22 декабря 2017 года) было достигнуто около 17.50 мск. К этому времени дневное падение составляло 11,6%. К закрытию снижение бумаг ГМК составило 8,27% (10,81 тысячи рублей).

Прокомментировали ситуацию вокруг акций "Норникеля" и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не может вмешиваться в отношения между акционерами "Норильского никеля", но выразил надежду, что дискуссии, которые ведутся, не помешают компании.

Песков также сообщил, что Потанин на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным не ставил его в известность о планах увеличить пакет в компании.