ЕК надеется получить поддержку ЕП и стран ЕС в реформе газового законодательства ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия надеется получить поддержку стран Евросоюза и Европарламента в реформе газового законодательства ЕС, сказал РИА Новости глава директората по энергетике Еврокомиссии Доминик Ристори.

"Я не могу предвосхищать решение (Совета ЕС и ЕП – ред.), но я уверен, что Еврокомиссия получит большую поддержку", - ответил он на вопрос, могут ли поправки к Газовой директиве ЕС вступить в силу в текущем году.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

Предложенные ЕК поправки должны пройти обсуждение и утверждение в Совете стран ЕС, а также в Европарламенте. Пока предложения Еврокомиссии не вызвали единодушного одобрения в ЕС.