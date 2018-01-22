Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги понедельника на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,24% - до 5,72 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,9%, до 65,98 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,5%, до 138,2 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,62% - до 4,86 доллара, "Газпром нефти" - остались на уровне закрытия торгов пятницы в 24,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 3,26% - до 19,82 доллара, НЛМК - на 2,36%, до 27,3 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,06%, до 16,81 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,27% - до 1,83 доллара, Сбербанка SBER - подорожали на 0,05%, до 20,06 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,22% - до 20,75 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT снизилась на 1,93% - до 17,3 доллара, "Ленты" - осталась на уровне предыдущего закрытия в 6,87 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS поднялась на 2,94% - до 4,49 доллара.