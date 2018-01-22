Дайджест российских СМИ – 22 февраля

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КОММЕРСАНТ

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- Сначала вылечим врачей - ЦСР предлагает подождать с радикальными реформами здравоохранения - Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад, посвященный здравоохранению. Один из самых ожидаемых документов ЦСР фактически не содержит идей, которые можно считать "реформой здравоохранения": он предполагает рост госрасходов в секторе с 3,55% ВВП в 2018 году до 3,99% в 2024-м, из которых основная часть средств идет на поддержание зарплат в здравоохранении на уровне, установленном майскими указами президента РФ. Главная реформа в докладе до 2024 года - замещение уходящих на пенсию участковых терапевтов врачами общей практики с увеличением их численности на душу населения на 25-30%. Скорее всего, в этом виде идеи ЦСР одобрены властью и будут частью послания президента Владимира Путина 1 марта.

- Разговор с позиции третьей силы - С кем забыл договориться Реджеп Эрдоган насчет Африна - Размещение проправительственных сирийских сил в курдском анклаве в Африне, ставшее ответом на турецкую военную операцию в этом районе, поставило под сомнение прочность союза между Анкарой, Москвой и Тегераном. Группы "народного ополчения" вошли в Африн вскоре после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заверившего во вторник вечером: продвижение лояльных сирийскому режиму сил в сторону Африна было остановлено после его разговора с президентами России и Ирана.

- Граждане занимают просто на жизнь - Сберегательные настроения сменились потребительскими - В январе 2018 года наблюдался аномально высокий рост кредитования граждан для начала года, свидетельствуют данные бюро кредитных историй и ЦБ. Впервые с 2014 года объем выдач превысил погашения, в результате чего розничный кредитный портфель увеличился на 0,7% за месяц. При этом сберегательные настроения, похоже, совсем покинули граждан - объем вкладов в январе сократился на 2%, что стало рекордом за последние пять лет.

- Реновацию решили переждать - Москвичи сняли с продажи половину квартир - За год существования программы реновации доля выставленных на продажу квартир в сносимых домах упала вдвое: в общем объеме предложения вторичного жилья Москвы она теперь занимает лишь 3,1%. На фоне общего падения рынка цена на оставшиеся квартиры, попавшие в программу, из-за этого растет. Собственники, однако, пока предпочитают сдавать их в аренду.

- Россия и Словения продолжают взаимопамятное сотрудничество - Сергей Лавров начал визит на Балканы - Российский министр иностранных дел Сергей Лавров приехал с двухдневным визитом на Балканы: вчера он посетил Словению, а затем направился в Сербию, где проведет переговоры со своим коллегой Ивицей Дачичем. По итогам встречи со словенским министром Карлом Эрьявецем министр заверил: у России и Словении совпадают взгляды и на прошлое, и на будущее.

- "Волонтеров Победы" заподозрили в связи с госструктурами - "Голос" изучил участие общественных организаций в президентской кампании - Движение "Голос" подготовило доклад об участии в президентской кампании общественных движений, в частности "Волонтеров Победы", собиравших подписи в поддержку кандидата от власти. Руководство этих организаций связано с государством, они получают бюджетные гранты и помещения в зданиях бюджетных учреждений, говорят в "Голосе". В "Волонтерах Победы" "Ъ" заявили, что не участвовали в сборе подписей "как юрлицо", а "чиновники или сотрудники бюджетных учреждений могут принимать участие в работе как волонтеры, не в рабочее время".

- Президент может обратиться с посланием не из Кремля - Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что послание президента Федеральному собранию пройдет 1 марта. Он подтвердил дату, которую накануне обнародовал сопредседатель предвыборного штаба президента Александр Румянцев. При этом оглашение послания, которое перенесено с 2017 года на период избирательной кампании, наложит свой отпечаток на формат. Как рассказали "Ъ" источники, близкие к администрации президента, в отличие от прежних ежегодных посланий, которые содержали план работы на ближайший год, Владимир Путин впервые выступит с обращением, которое будет "охватывать шестилетний период".

- ЕГЭ уйдет в виртуальную реальность - Минобрнауки вновь готово к масштабной реформе единого госэкзамена - К 2030 году выпускники российских школ будут выполнять во время ЕГЭ задания по моделированию виртуальной реальности, а результаты будут оцениваться с помощью "компьютерных интеллектуальных систем". Об этом в среду рассказал замминистра образования и науки РФ — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Глава Минобрнауки Ольга Васильева напомнила о необходимости включить в систему оценки качества образования результаты воспитания школьников. Таким образом, в Минобрнауки впервые за несколько лет заявили о серьезных изменениях в ЕГЭ. Ректор РАНХиГС Владимир Мау предостерег чиновников от слишком амбициозных прогнозов, в то же время призвав их предоставлять "современные услуги в области образования", чтобы разочарованные школьники и студенты не уехали учиться в другие страны.

- Онлайн-кассы спустили на землю - Госдума одобрила послабления для участников торговли - Госдума приняла вчера в первом чтении законопроект об освобождении нескольких видов деятельности от применения онлайн-касс: это расчеты при авиаперелетах, торговля через механические торговые аппараты и перевозка пассажиров с использованием турникетов. Кроме того, сделаны послабления для торговли через "обычные" вендинговые автоматы и на территории военных объектов. Бизнес считает льготы недостаточными — он просит освободить от ККТ до 150 видов деятельности, в частности — работающих на "вмененке" и патенте.

- У студентов проявился фанатизм к сессии - От ректора МГУ потребовали защитить Воробьевы Горы от последствий ЧМ-2018 - В среду инициативная группа студентов МГУ попыталась провести акцию "Оккупай-ректорат": активисты хотели передать ректору Виктору Садовничему петицию против размещения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу. Более 4 тысяч студентов опасаются, что фанаты "разгромят парк МГУ". Кроме того, учащихся беспокоит, что организация фан-зоны потребует переноса сессии. Ректор так и не вышел к студентам, но подписал приказ о проведении сессии "в традиционные сроки".

- Кредиты растворились в минералке - Завершено дело о хищении средств Сбербанка SBER - Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России завершил расследование и предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему бенефициару группы компаний "Висма" Валерию Герюгову, чьи структуры производили минеральную воду "Архыз". Вместе с ним по уголовному делу о мошенническом хищении средств Сбербанка, полученных в виде кредитов на общую сумму около 2 млрд руб, проходят два бывших топ-менеджера "Висмы", один из которых находится в розыске.

- Василий Бойко-Великий заработал в СИЗО компенсацию - ЕСПЧ присудил президенту "Русского молока" €7,5 тыс - Как стало известно "Ъ", ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу президента агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в организации преступного сообщества. Он рассчитывал не только взыскать с властей России компенсацию за свой незаконный арест в 2007 году, но и добиться возмещения многомиллионного ущерба, нанесенного в связи с этим холдингу. Признав, что нарушения совершались только в отношении бизнесмена, ЕСПЧ присудил ему компенсацию в €7,5 тыс.

- В домах чекистов исчезло полмиллиарда - При строительстве жилья для сотрудников ФСБ воровали и злоупотребляли - Как стало известно "Ъ", в Сочи задержан гендиректор ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ России Сергей Совертокин, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями при реализации контракта с УК "Инвест-Виктория" при строительстве домов для чекистов. По версии следствия, господин Совертокин допустил выплату авансов, превышающих предусмотренный договором лимит, из которых 550 млн руб. были похищены. Соучастника хищений Михаила Лягина России выдала Испания.

- Шип, дворники, фонарь, аптечка - Начинают действовать новые правила техосмотра - В России с пятницы ужесточится процедура техосмотра, новые требования, в частности, коснулись автомобильной оптики и правил установки шипованных шин. Обязательным станет и наличие в транспортном средстве аптечки. Следующим шагом в реформе ТО должен стать законопроект Минэкономики, мотивирующий автовладельцев отказаться от покупки диагностических карт. Но документ в Госдуму до сих пор не внесен - с конца прошлого года он дорабатывается в недрах правительства.

- Строителей жилья освободят от фонда - Власти смягчат регулирование для некоторых девелоперов - Минстрой готов смягчить условия работы тем строителям жилья, которые привлекают средства граждан не напрямую, а через так называемые эскроу-счета, где будут храниться средства дольщиков до завершения строительства. Такие компании освободят от отчислений в компенсационный фонд дольщиков, также для них могут снять ограничения на количество разрешений на строительство. Девелоперы беспокоятся, что механизм с эскроу-счетами осложнит им доступ к финансированию.

- Санкции переориентировали разработчиков - Экспортеры софта увеличат продажи в развивающихся странах - Объем экспорта российского программного обеспечения и услуг по его разработке в 2017 году вырос на 10–12%, до $8,5 млрд. Санкции негативно отразились на продажах российского софта в США и Евросоюзе, поэтому разработчики переориентировались на развивающиеся страны. Это может вызвать ускорение темпов роста экспорта ПО до 14% в 2018 году.

- Акционеры "Норникеля" вспомнили о посреднике - Примирением сторон конфликта вновь может стать Валентин Юмашев - Если Роман Абрамович и Александр Абрамов выйдут из капитала ГМК "Норильский никель" GMKN, посредником в конфликте основных акционеров компании Владимира Потанина и Олега Дерипаски может стать Валентин Юмашев, который уже участвовал в примирении сторон в акционерной войне 2012 года. Но решения медиатора необязательны для сторон, что грозит новыми судами. При этом аналитики до сих пор не верят, что господа Потанин и Дерипаска для выяснения отношений действительно запустят жесткий механизм "русской рулетки".

- "Русскому стандарту" не идут навстречу - Держатели дефолтных облигаций отвергли предложенную реструктуризацию - Конфликт между держателями дефолтных бондов компании Russian Standard Ltd, подконтрольной бизнесмену Рустаму Тарико, и представителями эмитента обострился. Предложенные варианты реструктуризации инвесторы сочли неприемлемыми и намерены взыскать залог — 49% акций банка "Русский стандарт", обратившись в Лондонский международный третейский суд (LCIA). Истинная цель инвесторов — подтолкнуть господина Тарико к более конструктивному диалогу, считают эксперты.

- С ЦИАНа снимают копии - ФАС вынесла ресурсу предупреждение за заимствования с Avito - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от онлайн-классифайда ЦИАН прекратить копирование объявлений о недвижимости, которые публикует конкурирующий ресурс Avito. Неисполнение предписания грозит штрафом до 500 тыс руб. В ЦИАНе утверждают, что уже удалили весь спорный контент по требованию Avito.

- Инвесторы переоценили российские акции - Скупку активов может прервать отчетность компаний - Торги акциями на Московской бирже в среду стали самыми успешными для российского рынка за три месяца — ведущие фондовые индексы прибавили 2,1–2,2%. Игра на повышение котировок российских акций ведется на фоне высоких цен на нефть, фундаментальной недооцененности российских эмитентов, а также общего оптимизма на мировых площадках. В ближайшие дни внимание будет приковано к публикации годовой отчетности крупнейших российских эмитентов, так как инвесторы будут формировать портфели под ожидаемые дивиденды.

- "Пенелопа" не дождалась погрузки - "Транснефть" винит капитана порта Новороссийск в транспортном коллапсе - "Транснефть" обвинила капитана порта Новороссийск в блокировании погрузки на одном из нефтепродуктовых терминалов НМТП. По версии монополии, капитан настаивает на первоочередной обработке танкера "Пенелопа", принадлежащего структуре "Роснефти" ROSN, из-за чего на рейде простаивают четыре танкера, а на подъездных путях скопилось 2,4 тыс. цистерн. Но источники "Ъ" не исключают, что это лишь повод для вынесения в публичную плоскость конфликта между новым главой НМТП и администрацией порта. По мнению собеседников "Ъ", ситуация, хотя и несет потери для грузоотправителей, не является уникальной для этого региона.

ВЕДОМОСТИ

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- ЦБ занялся сбором налогов - Инструкцию по выявлению однодневок с перечнем отраслей и операций, к которым стоит присмотреться, ЦБ предложил банкам в рекомендациях по управлению рисками отмывания доходов. Документ был согласован с ФНС и на этой неделе опубликован ЦБ.

- Павла Грудинина в соцсетях ругают чаще других - Как интернет-пользователи обсуждают кандидатов в президенты - Из семи соперников Владимира Путина на президентских выборах в социальных сетях чаще всего обсуждают выдвиженца КПРФ Павла Грудинина, но ему же достается и больше всего негатива. Таковы результаты исследования, проведенного по просьбе "Ведомостей" digital-агентством "Интериум": эксперты изучили ведущие российские соцсети и мессенджеры на предмет того, как часто и в каком контексте их пользователи упоминают оппозиционных кандидатов в президенты.

- Списки избирателей очистят от уехавших за границу россиян - Это поможет поднять явку на президентских выборах - Центризбирком на заседании в среду утвердил поправки в инструкцию по составлению списков избирателей, предписывающие территориальным избиркомам не включать в списки по месту жительства граждан, находящихся на консульском учете как проживающие за рубежом. По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, такие поправки позволят избежать двойного учета избирателей, которые живут и голосуют за границей, но до сих пор учтены по месту прописки.

- Госдума закрыта на предвыборный перерыв - Чтобы не мешать информационной повестке кампании - Госдума в четверг проведет последнее заседание перед долгим перерывом: с 23 февраля по 18 марта депутаты разъедутся по регионам и в следующий раз соберутся только после выборов президента. По закону депутаты не имеют права агитировать за кандидатов на президентских выборах, но могут призывать прийти на избирательные участки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал депутатов не нарушать закон и "быть выверенными" в своих заявлениях. Ранее было решено не проводить правительственные часы, которые были запланированы до 11 апреля, и сосредоточиться на подготовке отчета правительства 11 апреля. Перерыв в работе в регионах депутаты сделают только для заслушивания послания президента Федеральному собранию, которое будет оглашено 1 марта.

- Сланцевый бум перевернул американскую экономику - Раньше высокие цены на нефть мешали ей расти, теперь – помогают - В прошлом, чем дороже была нефть, тем хуже было для экономики США. Но затем эта связь нарушилась. Во время падения цен на нефть с 2014 г. по начало 2016 г. рост американской экономики резко замедлился. С тех пор нефть подорожала более вдвое, и экономика ускорилась.

- НПФ "Благосостояние" заработает на строительстве жилья - Фонд вложит около 12 млрд рублей в строительство трех проектов в Москве - Структуры НПФ "Благосостояние" ведут переговоры о покупке нескольких девелоперских проектов у бывшего вице-президента нефтегазовой компании "Итера" Александра Удодова, рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Речь, по их словам, идет о площадках в Раменках и Даниловском районе. Запрос в "Благосостояние" остался без ответа, связаться с Удодовым не удалось. Ранее его знакомый говорил, что бизнесмен выставил часть своего девелоперского бизнеса на продажу. Это подтверждали и два крупных девелопера, рассматривавших покупку его проектов. Об интересе "Благосостояния" к проектам Удодова им известно.

- В Промсвязьбанк PSBR может вернуться бывший предправления - Петр Фрадков собирает в команду бывших управленцев банка - К новой команде Промсвязьбанка может присоединиться его бывший председатель правления Артем Констандян. Об этом "Ведомостям" рассказали человек, близкий к банку, знакомый Констандяна и подтвердил федеральный чиновник – ЦБ и Минфин договорились создать на базе санируемого Промсвязьбанка опорный банк для работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

- Рустам Тарико разольет водку "Зеленая марка" на Украине - Международный бизнес алкогольного холдинга Roust пострадал из-за кризиса в этой стране - Алкогольный холдинг Roust Corporation раскрыл предварительные финансовые результаты деятельности за 2017 г. Его чистая выручка выросла на 15,1% до $681,8 млн, продажи в натуральном выражении – на 9% до 29 млн 9-литровых коробов. Нынешний двузначный рост продаж в деньгах Roust показала впервые за долгое время. В 2013–2015 гг. ее выручка сокращалась, а в 2016 г. выросла лишь на 3,5% до $605,1 млн преимущественно из-за проблем на ключевом российском рынке.

- Белый рыцарь "Норникеля" - Юмашев проконтролирует Потанина и Дерипаску - Валентин Юмашев, руководивший администрацией президента при Борисе Ельцине, может стать новым миротворцем в споре крупнейших владельцев "Норникеля" – президента компании Владимира Потанина и Олега Дерипаски. Об этом говорится в документах, представленных в Высокий суд Лондона.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- В чью пользу счет? - У жильцов появится право отказаться от посредников при оплате за газ, тепло и воду - В ближайший месяц в ЖКХ могут появиться новые правила оплаты коммунальных услуг. Счет окажется на стороне жильцов, поскольку они избавятся от алчных посредников - управляющих компаний. И сами начнут заключать договоры, напрямую платить за услуги поставщикам воды, тепла и газа. Так, как сейчас это происходит с электроэнергией.

- Есть контракт! - Корпус профессионалов в армии почти вдвое превысил число призывников - 23 февраля у мужской половины страны появятся сразу два повода поднять рюмку. День защитника Отечества в этом году совпал со столетием Красной, а значит, и советской, и Российской армии.

- Капуста под wi-fi - Потребительскую корзину могут пополнить овощами, интернетом и сбережениями "на черный день" - До конца этого года Госдума может пересмотреть механизм формирования потребительской корзины. Об этом "Российской газете" рассказал член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

- Суд подобрел - Председатель Верховного суда получил премию за гуманные инициативы - Верховный суд России подвел первые итоги декриминализации: введения новых правил, дающих второй шанс тем, кто первый раз оступился.

- Так закалялась сталь - Владимир Путин рассказал о перспективах "Северного потока-2" - "Северный поток-2" будет реализован, а металлургическая промышленность страны будет непременно загружена на долгие годы. Но продукция должна быть не хуже, чем за рубежом. О новых крупных проектах президент РФ Владимир Путин поговорил с главой "Северстали" CHMF Алексеем Мордашовым.

- Паспорт для дома - Госдума продлила "дачную амнистию" до весны 2020 года - С 2006 года "дачной амнистией" не успели воспользоваться примерно 1 млн граждан. Поэтому решено продлить "акцию" еще на два года - она будет касаться упрощенного оформления индивидуальных домов. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

- В Россию с капиталом - Дмитрий Медведев обсудил с Кириллом Дмитриевым инвестиционные планы РФПИ - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) должен концентрироваться на развитии проектов внутри страны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. За время своего существования фонд вместе с партнерами принес России более 1,2 триллиона рублей.

- Час выборов - На ТВ сбалансировано освещают кандидатов в президенты - В среду Центризбирком отклонил жалобы кандидата от КПРФ Павла Грудинина на телеканалы в связи с отсутствием нарушений. Принцип равенства кандидатов при освещении их деятельности не нарушен, эфир сбалансирован, посчитали в комиссии. ЦИК также создаст службу психологической поддержки членов избиркомов в день выборов. Ну, а участок для голосования по месту нахождения выбрали уже почти миллион человек.

- Разведка своих не бросает - В Москве представили новую книгу Николая Долгополова - В среду в Российском историческом обществе (РИО) состоялась презентация книги заместителя главного редактора "Российской газеты", дважды лауреата премии Службы внешней разведки России Николая Долгополова. Издание "Легендарные разведчики-2", вышедшее в знаменитой серии "ЖЗЛ", в присутствии ветеранов и общественности представил директор СВР России Сергей Нарышкин. "Легендарные разведчики-2" - это 22-я книга Николая Долгополова и 12-я о российской внешней разведке и ее героях.

- Ближневосточный кёрлинг - В самом конце двухдневного заседания Ближневосточного диалога Валдайского клуба, названного в этот раз "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", один из отечественных участников то ли в шутку, то ли всерьез поинтересовался: а в какую, собственно, игру играет Россия на всех этих полях? Автору этих строк, который вел заключительную сессию форума, не пришло в голову ничего лучшего, как вспомнить вид спорта, оказавшийся в центре нашего внимания из-за событий на Олимпиаде, - кёрлинг. Если вдуматься, метафора окажется довольно подходящей.

- Буренка в цифрах - Каждому животному в России дадут свой код - Как вы думаете, что такое 898717B0145? Это код коровы породы Hereford - Скоро так закодируют всю живность, которая имеет отношение к изготовлению продуктов питания. Россельхознадзор объявил о создании классификатора подконтрольных ему товаров. Кодировку животных проведут по видам, породам и расам.

- Жмет на тормоза - Российский автопром не сможет сохранить темпы роста прошлого года - Российскому авторынку этот год не принесет особых успехов, темпы роста замедлятся, считает большинство участников Форума автобизнеса ForAuto. Прибавить удастся не более 5-10 процентов. Но в этом нет никакой трагедии, считают эксперты.

- В Вену по широкой колее - Российская железнодорожная магистраль 1520 протянется до Австрии - Транссибирская железнодорожная магистраль протянется до Австрии. Продление широкой колеи 1520 от города Кошице (Словакия) до Вены (Австрия) позволит соединить Азию с Европой. В итоге поезд сможет доставлять пассажиров и грузы из Китая в Европу за два-три дня.

- Читала чужие письма - На Урале на начальницу почты завели уголовное дело - Жительница поселка Павда обнаружила в своем почтовом ящике конверт, который явно кто-то вскрывал до нее, и пожаловалась в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что начальница местного почтового отделения из любопытства распечатала и прочитала письмо, а потом положила его в ящик.

- Узнаваемый бренд защищен - Товарный знак стал объектом манипуляций со стороны недобросовестных конкурентов - На сегодняшний день развитие бизнеса напрямую связано с узнаваемостью товарного знака. Он выступает в роли своеобразного указателя, помогающего потребителям выбирать те или иные товары и пользоваться услугами тех или иных фирм.

- Сигнал свыше - Новые спутники увидят даже грибников в лесу - В начале февраля СМИ сообщили об успешном запуске "Роскосмосом" двух космических аппаратов в интересах МЧС России. А несколько дней назад, разглядывая на сайте ведомства снимки со спутников, обычный российский студент совершил географической открытие - обнаружил в северных широтах новый остров, который проявился на поверхности за счет таяния ледников.

- С обвинением не согласны - Начался процесс по делу о беспорядках на Хованском кладбище - Предполагаемые организаторы беспорядков на Хованском кладбище - бывший начальник отделения ритуального обслуживания N 3 "Ритуал" Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников не признали вину в суде.

- Залог не взяли - Серебренникова оставили под арестом - Мосгорсуд в среду признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств.

- Лопата с моторчиком - Тротуары Уфы начали убирать с помощью новой техники - В Уфе, отчаявшись бороться со снегом с помощью традиционных инструментов, взялись за электрические лопаты. Пока с их помощью очищают тротуары только на одной центральной улице - Ленина.

- Номера без очереди - Поставить машину на учет можно будет в МФЦ - В среду глава правительства России поручил МВД совместно с другими заинтересованным ведомствами подготовить и направить в правительство предложения по проектам нормативных актов, которые позволили бы гражданам получать права, а также регистрировать автомобили в МФЦ. То есть в многофункциональных центрах.

- Выпустили из дома - Меламеду не продлили арест - Мосгорсуд признал законным возврат в Генпрокуратуру уголовного дела бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 млн рублей.

- Пел без договора - Киркорову предъявили иск за песню - Савеловский райсуд Москвы в среду в открытом процессе приступил к рассмотрению иска французского автора песен Жильбера Синуэ, который просит взыскать 15,5 миллиона рублей с российского певца Филиппа Киркорова.

- Тайники и шифры - В Подмосковье накрыли крупнейшую нарколабораторию - Оперативники Федеральной службы безопасности разоблачили и прекратили деятельность крупной нарколаборатории в Московской области. Задержаны двое членов наркогруппировки - оба граждане России.

- Кровь видна издалека - В Киеве решили узаконить бандеровский флаг - Противостояние между Киевом и Варшавой из-за разных трактовок совместной истории, начавшееся после принятия в Польше так называемого антибандеровского закона, вышло на новый - символический - уровень.

- Сохранить память - Сергей Лавров раскритиковал "ложный выбор между Востоком и Западом" - В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил столицу Словении, с которой началась его рабочая поездка на Балканы. Глава МИД провел переговоры со своим словенским коллегой Карлом Эрьявецем, его также принял президент республики Борут Пахор, который в феврале прошлого года приезжал в Москву.

- Притяжение берберов - Жерар Депардье решил пожить в Алжире - Знаменитый французский актер Жерар Депардье хотел бы перебраться на южную сторону Средиземного моря, как он выразился в интервью газете "Прованс", на "землю берберов".

- Европы перешли границу - Французы и британцы потеряли Россию на карте - В среду стало известно, что львиная доля французов и британцев расписались в собственной геополитической безграмотности. Они не смогли обнаружить Россию на карте Европы. Скандальный соцопрос провела IFop - старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения.

ИЗВЕСТИЯ

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- Январская инфляция застыла на нуле - А продукты питания впервые подешевели зимой - Впервые в новейшей истории России цены на продукты снизились посреди зимы. Сезонно очищенная продовольственная дефляция в январе составила 0,15%, говорится в подготовленной Минэкономразвития "Картине экономики". В министерстве данный эффект объясняют высокой насыщенностью рынка продуктами. В результате дешевели цитрусовые, гречка, мясо, макароны и сахар. Аналитики отмечают, что дефляцию в России также обусловило снижение цен на мировых рынках, поскольку наша страна импортирует часть продовольственных товаров. В целом же инфляция, по данным Минэкономразвития за прошлый месяц, показала нулевую динамику.

- На собеседовании перед ГИА девятиклассники расскажут о Докторе Лизе - Основной темой на итоговом собеседовании станет "проявление личных качеств человека" - Главной темой устного экзамена по русскому языку для девятиклассников станут люди и человеческие качества. Ученикам предложат поговорить в том числе об известных современниках — например, о Докторе Лизе, Чулпан Хаматовой, Владиславе Третьяке. Пробные собеседования пройдут в апреле этого года. По мнению экспертов, школьники будут чувствовать себя увереннее, рассказывая о людях, с которыми они живут в одну эпоху.

- Компании включились в кампанию - Информационные материалы Центризбиркома увидят миллионы сотрудников отечественных предприятий - Российские бизнес-объединения и предприятия проинформируют своих сотрудников и клиентов о предстоящих выборах президента. Так, материалы, размещенные Торгово-промышленной палатой (ТПП), должны охватить не менее 10–12 млн человек, рассказал "Известиям" президент ТПП РФ Сергей Катырин. Одновременно миллионы избирателей увидят информацию ЦИК в отделениях "Почты России" — она уже получила 660 тыс. листовок и 28 тыс. плакатов, а тематические ролики транслируются во всех отделениях, где есть видеоэкраны, сообщили "Известиям" в пресс-службе компании. Также ЦИК намерена популяризировать выборы через ОАО "РЖД" и Сбербанк. Эксперты полагают, что такого рода агитация поможет заинтересовать персонал предприятий и, как следствие, повысит явку избирателей.

- Минобороны вооружилось секретными мобильниками - Командовать войсками теперь можно из любого места, где есть сотовая сеть - Армейским командирам, допущенным к документам "особой важности" (ОВ, высшая категория секретности в России), начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Аппараты стоимостью 115 тыс рублей позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ. По мнению экспертов, эти устройства полностью оправдывают свою высокую стоимость — оперативная засекреченная связь позволит эффективнее управлять войсками. Лимит расходов на такие переговоры определен Минобороны в 24 млн рублей в год.

- Детей поделят через ЗАГС - Супруги смогут расторгнуть брак во внесудебном порядке даже при наличии несовершеннолетнего ребенка - Оформить развод даже при наличии несовершеннолетних детей можно будет в органах ЗАГС, а не через суд. Однако сделать это можно будет только в случае, если у супругов нет спора о разделе имущества и ребенке. Такое предложение сейчас обсуждается в судейском сообществе, заявил в ходе совещания председателей областных судей глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Замсекретаря Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила "Известиям", что в ОП обсудят введение такой нормы в законодательство. Эксперты опасаются, что процедура развода в загсе станет дороже, а интересы ребенка в этом случае могут пострадать.

- Авиадиспетчеры пожаловались в прокуратуру - Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) оспорил правомерность действий сотрудников Следственного комитета - Работа сотрудников Следственного комитета, которые опросили свидетелей непосредственно после крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, вызвала протесты со стороны Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России (ФПАД). От имени организации в Генпрокуратуру направлено обращение, где утверждается, что опросы слишком затянулись и у авиадиспетчеров не было времени на полноценный отдых между сменами. В СК заявили, что следственные действия в ночь после трагедии велись по горячим следам и в строгом соответствии с законом.

- Вкладчики рухнувших банков попадут в реестр кредиторов онлайн - Заявление в АСВ можно будет подать через портал госуслуг - Граждане, пострадавшие от краха банков, смогут, не выходя из дома, подать заявление о возмещении средств в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Попасть в реестр кредиторов рухнувшего банка можно будет через портал госуслуг, следует из поправок Минфина в закон "О несостоятельности (банкротстве)", с которыми ознакомились "Известия". Новация Минфина позволит существенно сократить время вкладчиков при подаче заявок в АСВ.

- Кишинев и Москву свяжет "горячая линия" - Бизнес России и Молдавии договорился о создании "хаба сотрудничества" для развития торговых отношений двух стран - Президент Молдавии Игорь Додон и сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров договорились о формировании "хаба сотрудничества" — механизма, нацеленного на упрощение деятельности и контактов между инвесторами двух стран. Об этом "Известиям" рассказали оба инициатора. Проект подразумевает оказание консультативной и юридической помощи потенциальным инвесторам и, как ожидается, будет окончательно детализирован к Российско-м олдавскому экономическому форуму сотрудничества 18–19 мая в Кишиневе.

- "Американцы восемь лет воевали в Ираке и ничего не добились" - Начальник Академии Генштаба — об изучении сирийского боевого опыта и престиже российского военного образования - Бывший командующий войсками Цент­рального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий в прошлом году возглавил Военную академию Генштаба. До этого генерал прошел боевую стажировку в Сирии. Он рассказал "Известиям" о задачах учебного заведения и изучении ближневосточного боевого опыта.

- Региональные запреты подкрепят законом - Правительство ужесточит санкции за нарушение правил продаж алкоголя в регионах - Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минэкономразвития до 6 марта 2018 года представить предложения о дополнении перечня оснований для отзыва лицензии на реализацию алкоголя. Сейчас за нарушение федерального запрета продаж спиртного с 23:00 до 8:00 магазин лишается права его продавать. В правительстве предлагают применять такую же меру наказания и к торговцам, нарушающим дополнительные ограничения по реализации алкоголя, введенные региональными администрациями.

- За мед без пыльцы оштрафуют на 0,5 млн рублей - В Роскачестве предлагают наказывать производителей, использующих "гостовские" названия для продуктов, изготовленных не по стандарту - Шоколад без молока перестанут называть молочным, а мед без пыльцы - цветочным. Производителей, которые пишут на этикетке наименования из ГОСТов, в то время как продукция стандарту не соответствует, предлагают штрафовать на 0,5 млн рублей. Роскачество проработало этот вопрос по поручению госкомиссии и выдвинуло такую инициативу. По словам экспертов, в Европе за подобные нарушения также предусмотрены серьезные штрафы, что практически исключает некорректную информацию на этикетках.

- Таманская "дивизия будущего" - Военные решили собрать "Арматы" в единый кулак - Вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия станет первым соединением российской армии, получившим танки "Армата", самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг". Такое решение принято военным ведомством в конце прошлого года. На базе дивизии все эти боевые машины пройдут войсковые испытания. Массовые поставки техники ожидаются к 2020 году, а пока военнослужащие этого соединения осваивают боевые машины, проехавшие по Красной площади во время прошлогоднего парада Победы.

- Студенты предпочитают свободу карьере - Для современных юношей и девушек на первом месте в жизни — деньги, здоровье и путешествия - Для нынешних 20-летних важнее всего собственное материальное благополучие, здоровье и возможность поездить по миру. Только каждый пятый мечтает об успешной карьере. К такому выводу пришли специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова в результате опроса студентов в Москве. По словам экспертов, нынешнее поколение 20-летних нацелено на быстрый успех и не хочет тратить силы на преодоление препятствий. Оно скорее предпочтет фриланс и личную свободу, чем восхождение по карьерной лестнице и высокий статус.

- Металлургов загрузят на годы вперед Глава "Северстали" доложил президенту о ключевых инвестиционных проектах - Президент России Владимир Путин встретился с председателем совета директоров "Северстали" Алексеем Мордашовым. Бизнесмен заверил главу государства, что продукция компании для нужд отечественного автопрома уже сегодня ничем не хуже импортных аналогов, хотя некоторых позиций пока нет в ассортименте. По итогам встречи руководитель "Северстали" пообещал освоить выпуск необходимой продукции, а Владимир Путин — обеспечить загрузку металлургической отрасли.

- В ожидании тихой весны - Жители прифронтовой зоны Донбасса под ежедневными обстрелами продолжают верить в перемирие - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, признающий "оккупированными" территории ДНР и ЛНР. Вступление в силу этого документа делает неизбежным обострение обстановки на юго-востоке страны. Журналист Сергей Прудников объехал Донецкую народную республику, чтобы узнать — как живут на передовой и в прифронтовой зоне мирные и военные люди.

- Поднять до звезды - Что даст создание венчурного фонда российской космической отрасли - Работа венчурного фонда, который Роскосмос создает с "Российской венчурной компанией" и компанией "ВЭБ Инновации", стартует во втором квартале 2018-го. Он будет создан на 10 лет, заявил гендиректор "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов. "Известия" выяснили, что космическая отрасль получит благодаря созданию фонда.

РБК RBCM daily

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- "Интеррос" прибегнул к санкциям - Компания Потанина оценила ущерб от затягивания сделки с акциями "Норникеля" - "Интеррос" оценил в $400 млн свой возможный ущерб от затягивания сделки по покупке 4% акций "Норникеля". При этом, как считают в "Интерросе", санкции США могут помешать UC Rusal возместить его, хотя она пообещала это сделать.

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- Органы укрепили репутацию - Левада-центр изучил отношение россиян к ВЧК и КГБ - Социологи Левада-центра выявили в России рост позитивных ассоциаций, связанных с ВЧК и КГБ. Респонденты все меньше связывают советские спецслужбы с политическим террором и все больше - с защитой интересов государства.

- Стандарты Тарико не устроили инвесторов - Держатели бондов Russian Standard отказались от встречного предложения банка - Держатели 27,5% бондов Russian Standard назвали предложение компании Рустама Тарико о выкупе неприемлемым. Инвесторы решили добиваться принудительного взыскания по бумагам, залогом по которым выступают 49% банка "Русский стандарт".

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