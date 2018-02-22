Eni не откажется от своих прав на Кипре после задержания ее установки Турцией - глава Eni

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Крупнейшая итальянская нефтегазовая группа Eni не откажется от своих прав на Кипре после задержания турецкими ВМС ее плавучей буровой установки Saipem 12000 на шельфе Кипра, заявил глава Eni Клаудио Дескалци.

Он не исключил, что компании придется переместить буровую установку - вероятно, в Марокко. Однако от своих прав в районе Кипра компания не откажется, заявил Дескалци, которого цитирует агентство Рейтер.

"Мы привыкли к потенциальным спорам... Мы не отказались от Ливии и других стран, где были сложные ситуации", - сказал он.

В начале февраля Saipem 12000 была заблокирована кораблями ВМС Турции в водах исключительной экономической зоны Кипра, где она намеревалась провести бурение новых скважин. Эта деятельность осуществляется Eni на основании специальной лицензии на разработку газовых месторождений, полученной от кипрских властей.

Турция ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на Кипре без учета интересов турецкой общины острова. В настоящее время Saipem 12000 находится примерно в 50 км от места предполагаемого бурения на так называемом 3-м блоке шельфа к юго-востоку от острова.

На прошлой неделе Дескалци выразил недоумение в связи с задержанием установки и заявил, что руководство компании ожидает решения возникшей проблемы на межгосударственном уровне. По его словам, речь должна идти об урегулировании спорной ситуации с участием властей Кипра, Турции, Евросоюза и Италии.