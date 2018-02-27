Модернизация ТЭС на Дальнем Востоке может потребовать 300 млрд руб - "Русгидро"

По просьбе "Русгидро" уточняется цитата во втором абзаце, в связи с этим в новой редакции даются заголовок и первый абзац; добавлен бэкграунд после четвертого абзаца

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. На модернизацию, а также новое строительство тепловых электростанций (ТЭС) на Дальнем Востоке может быть направлено около 300 миллиардов рублей, рассказал журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов.

"Мы можем назвать только предварительно. Сейчас называется цифра 300 миллиардов (рублей — ред.). Там есть модернизация и новое строительство", — сказал Шульгинов.

При этом, по его словам, в рамках программы модернизации планируется обновить 1,3-1,4 ГВт мощностей.

Шульгинов также заявил, что ТЭС на Дальнем Востоке должны быть включены в программу модернизации в первую очередь, "исходя из значимости и износа оборудования и необходимости развития Дальнего Востока".

По оценке Минэнерго РФ, в связи с завершением масштабного строительства теплоэлектростанций (ТЭС) по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей с энергорынка) в 2020–2030 годах в электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 триллиона рублей, до 2035 года - 3,5 триллиона рублей. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт ТЭС.

В декабре были опубликованы поручения президента, согласно которым правительство должно к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание нужно обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизацию атомной энергетики.