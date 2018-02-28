Японская NEDO испытала в спецкамерах ветроустановки для заполярного поселка в Якутии

ХАБАРОВСК, 28 фев /ПРАЙМ/. Японская компания NEDO протестировала в специальных камерах детали ветроустановок, которые поставят в заполярном поселке Тикси в Якутии для выработки электроэнергии, сообщает правительство Якутии.

Как сообщалось ранее, "Русгидро", правительство Якутии и Организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) во вторник подписали меморандум о строительстве ветродизельного комплекса в посёлке Тикси в Якутии. "Русгидро" планирует направить в строительство ветродизельного комплекса в Тикси 600-800 миллионов рублей. Инвестиции NEDO составят 2 миллиарда йен (18,6 миллиона долларов).

"Не всякая техника выдерживает испытание якутским холодом, но японские коллеги из компании NEDO в технологическом плане подходят к своей работе очень основательно. Например, каждая деталь, которая будет использована при строительстве ветропарка, уже протестирована в специальных камерах, где воссоздавалась температура, характерная для арктических районов", - говорится в сообщении якутских властей.

Отмечается, что ветродизельный комплекс мощностью 3,9 МВт, который будет построен в Тикси, не имеет аналогов в России. Впервые в стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии.

Уже к осени 2018 года в Булунском районе будут установлены три ветрогенератора по 300 КВт каждый, а весь технологический комплекс будет завершен в 2020 году. Ветроустановки повысят надежность энергоснабжения изолированного арктического поселка и снизят его зависимость от дорогостоящего привозного дизельного топлива.