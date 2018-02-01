Ситуация с ExxonMobil доказывает, что санкции работают против бизнеса США - торгпред в РФ

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ВАШИНГТОН, 1 мая /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Ситуация с вынужденным отказом американской нефтяной компании ExxonMobil от проектов с "Роснефтью" ROSN в очередной раз доказывает, что антироссийские санкции работают в ущерб американскому бизнесу, заявил в четверг РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Ранее стало известно, что компания ExxonMobil начнет вывод активов, связанных со сделкой с "Роснефтью", в 2018 году.

"Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу", - сказал Стадник.

Как отмечается в ежегодном отчете компании, направленном в комиссию по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 годах Exxon Mobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ. Затем, в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 года США кодифицировали и расширили санкции против России. В связи с этим, отмечается в документе, корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года, отмечается в отчете, корпорация решила выйти из этих совместных предприятий.

В июле корпорация была оштрафована на 2 миллиона долларов американским минфином. Компанию наказали за подписание в мае 2014 года восьми документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список.

По информации на сайте российской компании, глава "Роснефти" в период, указанный в сообщении минфина, подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином договор о продлении действия стратегического соглашения по проекту "Дальневосточный СПГ".

Кроме того, с президентом ExxonMobil Russia Гленом Уоллером было подписано соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на северной оконечности месторождения Чайво.

Так же ExxonMobil в январе 2011 года подписала с "Роснефтью" соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря. Кроме того, "Роснефть" и ExxonMobil в сентябре 2014 года открыли новое месторождение на участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море. Однако из-за антироссийских санкций ExxonMobil остановила работы по проектам.

В апреле 2017 года американский минфин отказался выдать ExxonMobil разрешение на работу в России в рамках санкционного режима. Компания просила сделать для нее исключение и разрешить ей совместное бурение с "Роснефтью" на нескольких участках.

В общей сложности Еxxon работает в России больше 20 лет, "Роснефть" — ее ключевой партнер. Общие потери в результате отказа от ряда проектов с "Роснефтью" составляют 200 миллионов долларов после выплаты налогов, следует из документов компании.