Глава китайской CEFC, которая намерена приобрести акции "Роснефти", попал под следствие

ПЕКИН, 1 мар /ПРАЙМ/. Председатель совета директоров китайской компании China CEFC Energy Company Е Цзяньмин, которая в этом году должна приобрести часть акций "Роснефти" ROSN, попал под следствие, сообщает в четверг китайского издание Caixin со ссылкой на осведомленные источники.

"Основатель и председатель China CEFC Energy Company , которая должна приобрести акции "Роснефти" на сумму в 9 миллиардов долларов, попал под следствие ", — сообщает издание.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций "Роснефти" китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2018 года.

Всю сумму консорциум направит на погашение кредита, который был предоставлен главным образом банком Intesa Sanpaolo, а также рядом российских банков для покупки 19,5% "Роснефти" в ходе приватизации в декабре 2016 года.

Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.