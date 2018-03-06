Баркиндо: ОПЕК не обсуждает со "сланцевиками" США их участие в ОПЕК+

ХЬЮСТОН (США), 6 мар /ПРАЙМ/. ОПЕК и американские сланцевые производители нефти на встрече в прошлом году договорились продолжить диалог, который помог им наладить контакт между друг другом, именно это и будет целью их новой встречи в ходе конференции CERAWeek, а не обсуждение цен на нефть или участие компаний США в сделке ОПЕК+, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

ОПЕК и нефтяные компании США позднее в понедельник по Хьюстону (ночь на вторник мск) проведут совместный неформальный ужин. При этом первая такая встреча состоялась в прошлом году также на конференции CERAWeek в Хьюстоне. Как сообщал тогда Баркиндо, сторонам удалось "пробить лед" между друг другом в ходе встречи.

Кроме того, в феврале представитель ОАЭ в ОПЕК Ахмед Мохаммед аль-Кааби сообщил, что организация проведет встречу с производителями сланцевой нефти 6 марта на закрытой сессии в ходе CERAWeek.

"Мы вместе пришли к выводу (на прошлой встрече с нефтяными копаниями США - ред.), что нужно продолжить диалог. Вот и все. Мы не обсуждаем с ними цены на нефть, не обсуждаем с ними сокращение добычи нефти. Это не является целью нашего диалога", - сказал Баркиндо в ходе пресс-конференции на CERAWeek.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.