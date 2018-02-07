Дадли: BP не планирует отказываться от работы в РФ из-за санкций, как сделала ExxonMobil

ХЬЮСТОН (США), 6 мар /ПРАЙМ/. Британская компания BP не планирует отказываться от работы в России и сотрудничества с "Роснефтью" ROSN, как это сделала американская ExxonMobil в связи с режимом американских и европейских санкций, сообщил журналистам глава BP Боб Дадли.

"Совершенно точно мы собираемся сохранить наше сотрудничество. Мы всегда работаем, не нарушая санкции. Exxon тоже до сих пор работает в России. Но их решение связано больше с арктическими проектами... Но это не то, что делаем мы", - сказал Дадли в кулуарах конференции CERAWeek.

ExxonMobil в четверг сообщила, что приняла решение о выходе из совместных разведочных проектов с "Роснефтью" из-за санкций США и ЕС против России. В отчете ExxonMobil указывается, что компания в рамках совместного предприятия работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков превышает 257 тысяч квадратных километров. Компания ожидает, что официально начнет вывод своих операций в 2018 году и оценивает свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

В свою очередь, "Роснефть" сообщила, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, однако поддержит возвращение американской компании в них, когда появится такая возможность.