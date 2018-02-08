OMV готова в 2018 г увеличить финансирование для "Северного потока-2" - Зеле

ХЬЮСТОН (США), 7 мар /ПРАЙМ/. Австрийская OMV планирует в 2018 году сохранить объем инвестиций в "Северный поток-2" на уровне прошлого года в 324 миллиона евро, но готова увеличить его при необходимости, сообщил журналистам председатель правления OMV Райнер Зеле.

Он отметил, что в прошлом году все европейские компании-партнеры проекта вложили по 324 миллиона евро в проект "Северный поток-2". "Да, совершенно точно", - ответил он на вопрос, готова ли OMV увеличить объем финансирования "Северного потока-2" в текущем году.

"У нас совершенно четкие обязательства по соглашению с "Газпромом", которые заключаются в том, что каждый из нас обязался профинансировать со своей стороны до 10% стоимости проекта. И все зависит только от того, сколько удастся привлечь средств в рамках проектного финансирования", - добавил он.

"Честно, я не могу сказать, сколько дополнительных средств может понадобиться копании Nord Stream 2. Все зависит от прогресса реализации проекта... если у нас будут все необходимые одобрения (для начала строительства - ред.) до конца года, то мы начнем прокладывать трубопровод, и в этот момент могут возникнуть дополнительные издержки, и тогда может потребоваться дополнительное финансирование для "Северного потока-2", - сказал Зеле кулуарах конференции CERAWeek.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".