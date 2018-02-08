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"Новатэк" пристыдил общество за "шумиху" вокруг поставок СПГ в США и Британию


Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Зампред правления "Новатэка" NVTK Марк Джетвей пристыдил международное сообщество за "шумиху" вокруг поставок сжиженного природного газа с завода "Ямал СПГ" в США и Великобританию, в то время как эти страны испытывали острую необходимость в "голубом" топливе на фоне сильных морозов.

"Немного жаль, что нас поливают грязью в прессе за помощь Бостону, когда там ударили сильные морозы и когда холода настигли Лондон, и мы поставили СПГ в Лондон, когда они в нем нуждались", - сказал Джетвей, выступая на панельной сессии конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Джетвей, шутя, попросил винить во всем не "Новатэк", а компании, которые купили у него СПГ и поставили газ в Лондон и Бостон. Представители этих компаний - Petronas и Shell - также присутствовали в этот момент на сцене. "Вините не меня, а вот этих ребят, потому что мы продали его (СПГ - ред.) им", - пошутил он.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.

В январе активно начали обсуждаться сообщения СМИ о том, что первая партия газа с завода "Ямал СПГ", которым "Новатэк" владеет совместно с иностранными партнерами, будет поставлена в США. Отмечалось, что сжиженный газ с российского завода, отгруженный в британском порту Isle of Grain, в итоге был перегружен на СПГ-танкер Gaselys и отправлен в Бостон. Судно прибыло в Бостон 24 января.

Затем, 3 марта, танкер Provalys французской нефтегазовой компании Engie, который по сообщениям СМИ также был загружен российским сжиженным газом с завода "Ямал СПГ", пришвартовался в порту Бостона в США.

Кроме того, в марте СМИ также сообщили, что партия ямальского СПГ вскоре будет поставлена Royal Dutch Shell в Лондон.

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